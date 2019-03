Diretta Indian Wells 2019/ Federer Wawrinka streaming video e tv, orario (tennis)

I risultati di Indian Wells 2019 per la giornata di martedì 12 marzo (si comincia come sempre alle ore 19:00 di casa nostra) ci presenteranno la conclusione del terzo turno Atp e l’inizio degli ottavi Wta: entriamo sempre più nel vivo di questo torneo Master 1000 e Premier Mandatory che si gioca nel deserto della California, e purtroppo dobbiamo dire che domenica non ci sono più rappresentanti italiani. L’ultimo, Fabio Fognini, è caduto contro Radu Albot: dunque è stato un flop totale, perchè nessuno degli azzurri è riuscito a superare un singolo turno di questo appuntamento. Tra le donne non avevamo partecipanti dei nostri colori; dunque la diretta di Indian Wells 2019 procede senza l’Italia, ma ovviamente ci sono tanti temi di interesse a cominciare dalla presenza in campo, nella giornata odierna, di Roger Federer e Rafa Nadal che potrebbero incrociarsi in semifinale nella parte bassa del tabellone, e che oggi proveranno a superare lo scoglio del terzo turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (ma anche al 224 del pacchetto Sky). Per seguire i match in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: I MATCH DI MARTEDì

Per la diretta di Indian Wells 2019 che riguarda le sfide di oggi, Federer se la vede con il connazionale e amico Stan Wawrinka: sono tanti i match giocati dai due e tra questi anche la finale di due anni fa su questi campi, quando lo svizzero era tornato a trionfare in California per poi completare il Sunshine Double due settimane più tardi. Nadal invece ha in Diego Schwartzman il suo avversario: l’argentino è un combattente e in epoca recente aveva dimostrato di saper mettere in difficoltà il numero 2 Atp, ma su questa superficie il maiorchino parte nettamente favorito. Tra gli altri protagonisti del torneo maschile abbiamo Kei Nishikori (che sfida il giovane polacco Hubert Hurkacz) e un interessante derby russo tra Karen Khachanov, che ha già un Master 1000 in bacheca, e Andrey Rublev che è entrato nel torneo come lucky loser e adesso può spingersi agli ottavi. Nel torneo femminile il quarto turno si gioca oggi: Serena Williams è stata costretta al ritiro lasciando strada a Garbine Muguruza, che ora però dovrà dimostrare di saper fare meglio dell’olandese Kiki Bertens. Simona Halep, la favorita ad arrivare in finale in questa parte di tabellone, affronta la ceca Marketa Vondrousova che nel suo Indian Wells 2019 ha già eliminato Daria Kasatkina e Jelena Ostapenko, due delle rappresentanti della classe ’99. In campo anche Elina Svitolina, a caccia del titolo più importante della carriera: l’ucraina sfida Ashleigh Barty in quella che promette di essere una delle partite più interessanti di questa giornata. Tra poco dunque si giocherà per la diretta di Indian Wells 2019, e non resta che stare a vedere come andranno le cose sui campi interessati.



