Diretta Slavia Praga Siviglia/ Streaming video tv: spagnoli rischiano (Europa League)

Slavia Praga Siviglia, diretta dall’arbitro russo Aleksei Kulbakov, si gioca giovedì 14 marzo alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Andalusi sul filo dopo il sorprendente pareggio per 2-2 in casa nel match d’andata. Oltre a perdere terreno nella Liga Spagnola rispetto al Getafe quarto e alla zona Champions League, gli andalusi sono ora a rischio eliminazione in questa coppa, con i gol di Ben Yedder e Munir El Haddadi ai quali lo Slavia ha risposto con Stoch e Kral. La formazione ceca dello Slavia Praga in campionato guida la classifica con 6 punti di vantaggio sul Viktoria Plzen e sembrano lanciati verso il ritorno sul trono del campionato nazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Slavia Praga Siviglia non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 256 del satellite e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA SIVIGLIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena al Sinobo Stadium di Praga. Padroni di casa dello Slavia in campo con Kolar in porta e una linea difensiva a quattro schierata dall’out di destra all’out di sinistra rispettivamente con Coufal, l’ivoriano Deli, Kudela e Boril. Centrocampo a cinque con la fascia destra che sarà affidata allo slovacco Stoch e Zmrhal che si muoverà sul lato opposto del campo, mentre i centrali sulla mediana saranno Socek, l’altro ivoriano Traoré e Kral. Masopust sarà invece l’unica punta di ruolo dei ceki. Risponderà il Siviglia con il portiere ceko Vaclik schierato alle spalle di una difesa a tre composta dall’argentino Mercado, dal danese Kjaer e da Sergi Gomez. A centrocampo al fianco dell’altro argentino Banega si muoveranno Sarabia e il croato Rog, mentre Jesus Navas sulla fascia destra e l’austriaco Wober sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco l’israeliano Ben Yedder farà coppia con Munir El Haddadi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, Trpisovsky per lo Slavia Praga e Machin per il Siviglia, saranno rispettivamente il 4-5-1 e il 3-5-2. Prima del 2-2 dell’andata, le due formazioni si erano affrontate nella fase a gironi della Champions League 2007/08. Il Siviglia vinse sia l’andata in casa con il punteggio di 4-2, sia il match di ritorno a Praga il 12 dicembre 2007, 0-3 per gli andalusi il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Siviglia favorito per la vittoria contro lo Slavia Praga. Vittoria in casa quotata 3.50 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.05 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.70 e 2.05.



