Diretta Siviglia Slavia Praga/ Streaming video e tv: andalusi senza Franco Vazquez

Siviglia Slavia Praga è valida per l’andata degli ottavi di finale in Europa League 2018-2019: al Sanchez Pizjuan si gioca alle ore 18:55 di giovedì 7 marzo. Unica squadra a vincere per tre volte di fila questo trofeo, e con un totale di cinque coppe in bacheca, gli andalusi hanno grande fiducia in questo doppio confronto: il sorteggio è stato decisamente benevolo con Pablo Machin e i suoi ragazzi, che nel turno precedente hanno eliminato senza troppi patemi la Lazio e che in Europa League non incassano reti da 298 minuti. Le cose non vanno così bene in patria: nella Liga tre sconfitte consecutive (e sei nelle ultime otto partite) hanno fatto sprofondare il Siviglia al sesto posto della classifica e dunque fuori dalla zona Champions League, in Coppa del Re è arrivata l’eliminazione per mano del Barcellona dopo aver vinto l’andata per 2-0 (ai quarti). Ovvio però che ci sia chiaro vantaggio contro uno Slavia Praga che pure andrà rispettato, perchè ai sedicesimi i cechi sono andati a vincere con un perentorio 4-1 sul campo del Genk e hanno dunque dimostrato se non altro di potersela giocare. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Siviglia Slavia Praga, intanto possiamo valutare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Slavia Praga è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport 255, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA SLAVIA PRAGA

In Siviglia Slavia Praga dovremmo vedere gli andalusi schierati con il consueto modulo che è sostanzialmente un 3-5-2, anche se poi i movimenti di vari giocatori lo trasformano quasi in un 3-1-4-2: squalificato Franco Vazquez, il ruolo di mezzala sinistra potrebbe essere preso dall’ex Napoli Rog, a meno che Machin decida di schierare contemporaneamente Mesa e Banega. In questo caso uno dei due opererebbe sulla mezzala con Sarabia dall’altra parte; i due esterni saranno Jesus Navas ed Escudero, davanti invece la coppia formata da Ben Yedder (6 gol in Europa League) e André Silva. In difesa, davanti al portiere Vaclik, ci sarà il terzetto composto da Mercado, Kjaer e Sergi Gomez. Lo Slavia Praga dovrebbe confermare il 4-2-3-1 di Genk: Kolar tra i pali, Coufal e Boril da terzini con Kudela e Deli a formare la coppia centrale a completamento della difesa, poi una cerniera di centrocampo con Kral e Soucek che dovranno dare una mano alla linea dei trequartisti, nella quale Ibrahima Traoré agisce centralmente tra gli esterni Masopust e Zmrhal. La prima punta dovrebbe essere Skoda: due settimane fa ha realizzato una doppietta in cinque minuti, a gara e qualificazione comunque decise.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ naturalmente la squadra di casa a partire nettamente favorita nella diretta di Siviglia Slavia Praga: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai c’è un vantaggio netto per gli andalusi, la cui vittoria (segno 1) porterebbe in dote un guadagno pari a 1,38 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 8,25 volte la puntata che è stata posta sul segno 2, da giocare per il successo esterno dei cechi. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 5,00 volte la puntata.



