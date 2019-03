Diretta Indian Wells 2019/ Federer Nadal streaming video e tv: semifinale di lusso

La diretta di Indian Wells 2019, prestigioso primo torneo Masters 1000 della stagione di tennis, ci propone oggi Federer Nadal, partita che richiama sempre l’attenzione degli appassionati in tutto il mondo. I due grandi campioni sono stati inseriti dalla stessa parte del tabellone del torneo di Indian Wells, di conseguenza si affronteranno già oggi in semifinale e solamente uno avrà accesso alla finale di domani. Presentiamo dunque quello che ci attende oggi, sabato 16 marzo 2019: la prima semifinale Raonic Thiem avrà inizio alle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali in California), a seguire ecco appunto Federer Nadal, il cui esatto orario d’inizio dipenderà naturalmente da quando terminerà la sfida tra Milos Raonic e Dominic Thiem. Giorno di pausa invece per le donne, che hanno vissuto già ieri le semifinali e torneranno in campo domani per una finale a sorpresa, con la tedesca Angelique Kerber opposta alla canadese Bianca Andreescu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (ma anche al 224 del pacchetto Sky) – comunque oggi è giorno interamente maschile, almeno in singolare. Per seguire i match in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: FEDERER VS NADAL

Inutile girarci attorno: il piatto forte della diretta di Indian Wells 2019 sarà naturalmente la semifinale Federer Nadal, perché gli eterni Roger e Rafa, insieme a Djokovic, sono sempre al centro del mondo del tennis. Quello di stasera in California sarà l’incontro numero 39 fra i due grandi campioni: Federer e Nadal ci arrivano bene, reduci dai quarti di finali vinti ieri sera in due set per entrambi. Vita abbastanza facile per Roger Federer, che ha battuto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, che ha ben quindici anni in meno rispetto al Re svizzero, ha retto dignitosamente il confronto ma non è mai stato davvero vicino alla clamorosa vittoria. Ha sofferto di più Rafa Nadal, che ha vinto sì in due set, ma entrambi terminati al tie-break contro il russo Karen Khachanov, un altro nome tra gli emergenti che però per il momento si devono ancora inginocchiare davanti agli eterni campioni. Sicuramente interessante anche l’altra semifinale Raonic Thiem: sul cemento potrebbe avere qualcosa in più il canadese, ma naturalmente sarà il campo ad emettere i verdetti.



