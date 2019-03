Diretta Indian Wells 2019/ Streaming video e tv: quarti per Federer e Nadal (tennis)

Le partite che venerdì 15 marzo si giocano a Indian Wells (orario di inizio le 19:00 italiane) sono quelle più attese: scopriremo infatti se Roger Federer e Rafa Nadal, ormai da oltre un decennio i due tennisti più attesi sempre e comunque, si sfideranno nella semifinale del torneo Master 1000 dando vita all’ennesimo episodio della loro rivalità. Perchè sia così dovranno superare due giovani, pronti a prendere il testimone e affiancare quei teenager che hanno già fatto il salto di qualità: l’avversario del Re sarà il polacco Hubert Hurkacz, mentre a sfidare il maiorchino sarà il russo Karen Khachanov. Uno di quelli che possiamo considerare già arrivati, ma che adesso è chiamato alla definitiva consacrazione e, come biglietto da visita, non avrebbe di meglio da fare che irrompere nella finale del Master 1000 più importante contro un signore che ha vinto 17 Slam e ancora oggi è il numero 2 del ranking Atp. Ci prepariamo dunque alla diretta di Indian Wells 2019 in trepidante attesa: da una parte il grande dualismo dei tempi moderni stuzzica, dall’altra ovviamente non sarebbe male iniziare a vedere seriamente un cambio della guardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (ma anche al 224 del pacchetto Sky). Per seguire i match in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: GIOCANO FEDERER E NADAL

Siccome di Federer e Nadal sappiamo sostanzialmente tutto, nel presentare la diretta di Indian Wells 2019 parliamo in particolar modo dei due sfidanti. Hubert Hurkacz ha 22 anni ed è la grande speranza del tennis polacco, che qualche anno fa aveva vissuto l’improvvisa ascesa di un Jerzy Janowicz che poi si è perso nel vuoto e in tanti infortuni. Siamo solo all’inizio, ma il nativo di Breslavia ha tutto per sfondare: per il momento ha superato appena due volte un turno negli Slam, ma lo abbiamo visto protagonista alle ultime Atp NextGen e nel deserto della California ha mietuto vittime illustri, vale a dire Kei Nishikori e Denis Shapovalov, che ha due anni meno di lui ma anche una classifica nettamente migliore. Karen Khachanov, moscovita di 22 anni, sulle grandi scene è apparso lo scorso ottobre quando clamorosamente ha vinto il Master 1000 di Parigi-Bercy: coronamento di un 2018 che lo ha visto prendersi tre titoli 250, ma chiaramente quella finale vinta contro lo straripante Novak Djokovic di quei giorni vale da sola tutta la giovane carriera. Adesso Khachanov, che è già stato numero 11 del ranking mondiale, deve dimostrare di potersi confermare: fin qui ha battuto avversari alla portata (lo era lo stesso John Isner), il colpaccio contro Nadal (che ultimamente ha dimostrato di soffrire questi giovani rampanti) sarebbe un’ulteriore consacrazione). Staremo a vedere, siamo sempre più vicini a questi due quarti di finale a Indian Wells 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA