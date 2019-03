Fabian Ruiz salta il debutto con la Spagna/ La febbre lo fa tornare a Napoli

Fabian Ruiz salta il debutto con la Spagna, il calciatore torna a Napoli a causa della febbre che già gli aveva fatto saltare la sfida contro l’Udinese di ieri. La decisione è stata presa dopo gli esami medici che si sono svolti all’ospedale Sanitas La Moraleja di Madrid. Doveva essere per lui la prima volta con la maglia delle furie rosse, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e saltare le sfide contro Norvegia e Malta. Al suo posto il commissario tecnico Luis Enrique ha deciso di convocare il calciatore dell’Atletico Madrid Saul Niguez che abbiamo visto di recente in campo nella doppia sfida contro la Juventus nel doppio ruolo di centrocampista e terzino sinistro. Sicuramente però ci saranno altre occasioni per il forte centrocampista del Napoli che va ricordato compirà tra pochi giorni appena 23 anni. Giocatore dotato di un grande fisico è stato uno dei colpi di scena della squadra di Carlo Ancelotti che ha messo in mostra diversi talenti di grandissima prospettiva. L’esperto tecnico lo ha impiegato sua come centrocampista centrale, che come esterno sinistro in un reparto a quattro.

Fabian Ruiz salta il debutto con la Spagna: l’entusiasmo per la convocazione

Fabian Ruiz era contentissimo per la convocazione con la Spagna, ma il suo debutto con la Roja è rimandato a data da destinarsi a causa della febbre. Il calciatore aveva raccontato tutta la sua emozione dopo la notizia della chiamata in nazionale: “Un sogno da bambino che oggi diventa realtà. Grazie a tutti quelli che mi sono sempre stati affianco e a questa squadra che mi ha fatto crescere e dare il massimo per raggiungere quello che è un grandissimo premio”. Di sicuro in questo momento l’umore di Fabian Ruiz non sarà altissimo, vista la grande voglia di giocare e il motivo per il quale ha perso la chiamata. C’è anche da dire che oltre al fattore anagrafico, che è dalla sua parte, c’è quello legato alle prestazioni. Il centrocampista classe 1996 fino a questo momento ha dimostrato quantità e qualità in mezzo al campo, risultando uno dei migliori nel suo ruolo per medie voto nei maggiori campionati europei.

