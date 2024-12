DIRETTA AJAX LAZIO, TRASFERTA DI LUSSO

Ad Amsterdam andrà in scena una partita di altissimo livello tra due delle sei migliori squadra in classifica su 36 partecipanti. Stiamo parlando della diretta Ajax Lazio, match in programma giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21:00. Gli olandesi sono incappati in una sconfitta nell’ultimo turno europeo, cadendo 2-0 in casa della Real Sociedad. Un risultato che ha interrotto una serie di due vittorie consecutive contro Qarabag per 3-0 e Maccabi Tel Avivi per 5-0.

Ance la Lazio nell’ultima giornata di Europa League ha subito un rallentamento seppur parziale ovvero lo 0-0 in casa contro il Ludogorets. In precedenze però erano arrivati risultati importantissimi come il 2-1 con il Porto e il 2-0 contro un’altra olandese, il Twente.

DOVE VEDERE LA DIRETTA AJAX LAZIO, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Ajax Lazio, l’unica soluzione che avete è quella di abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming allora, sempre grazie all’abbonamento, potrete vedere l’evento sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI AJAX LAZIO

Questo paragrafo invece analizzerà le probabili formazioni Ajax Lazio. Gli olandesi scenderanno in campo con il modulo 4-3-3. In porta Pasveer, quartetto arretrato composto da Rensch, Sutalo, Baas e Hato. A centrocampo Fitz-Jim insieme a Henderson e Berghuis. Davanti Traore, Brobbey e Akpom.

La Lazio invece risponderà col 4-2-3-1. Tra i pali Mandas, difesa formata da Lazzari, Gigot, Patric e Pellegrini. In mediana Dele-Bashiru e Rovella mentre Tchaouna, Pedro e Noslin giocheranno alle spalle dell’unica punta Castellanos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AJAX LAZIO

Siamo arrivati all’ultima parte della nostra analisi pre match con le quote per le scommesse della diretta Ajax Lazio. Gli olandesi partono i vantaggio secondo i bookmakers ad una quota par ia 2.25 contro i 3.60 della X e i 3.05 del 2 fisso.

È probabile che entrambe le squadra vadano a segno poiché il Gol è offerto a 1.57 mentre il No Gol è a 2.25. Over e Under 2.5 si possono trovare a 1.67 e 2.20.