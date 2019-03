Classifica miglior allenatore della storia, France Football: Chi è? Sacchi 3° e…

Chi è il miglior allenatore della storia del calcio? Se l’è chiesto France Football che ha pubblicato una criticabile classifica con la quale ha deciso di raccontare un bel pezzo della storia del calcio. È un grande onore per l’Italia avere sul podio un tecnico, conquista infatti la medaglia di bronzo Arrigo Sacchi in grado di rivoluzionare il calcio nostrano a cavallo tra anni ottanta e novanta. In testa troviamo quel Rinus Michels padre del calcio totale che sulle panchine di Ajax, Barcellona e Olanda riuscì a far evolvere il modo di giocare a pallone. Altro storico mister in seconda posizione dove troviamo Sir Alex Ferguson che ha scritto pagine indelebili sulla panchina del Manchester United dove è rimasto per due decadi. Gli altri italiani in buone posizioni sono Carlo Ancelotti ottavo, Giovanni Trapattoni dodicesimo, Marcello Lippi sedicesimo, Nereo Rocco diciassettesimo, Fabio Capello ventunesimo e Antonio Conte quarantanovesimo.

Tra i tanti allenatori presentati come i migliori della storia nella classifica di France Football compare anche Pep Guardiola che si attesta in quinta posizione. Inventore del Tiki Taka lo spagnolo ha fatto benissimo al Barcellona, senza riuscire però a replicare, al momento, le stesse vittorie all’estero. Dopo l’avventura al Bayern Monaco ha iniziato a fare grandi risultati al Manchester City, trascinandolo quest’anno ai quarti di finale di Champions League. Dietro di lui troviamo altri due nomi che sono molto cari all’Italia. Il primo è quello del colonnello Valeri Lobanovski che sebbene nel nostro paese non ha mai allenato è stato il tecnico dei miracoli alla Dinamo Kiev in grado di lanciare nel calcio internazionale Sergeij Rebrov e soprattutto Andrey Shevchenko. Dietro di lui invece troviamo Helenio Herrera, ex allenatore dell’Inter. Nella top ten figurano anche Ernst Happel che vinse la Coppa Campioni con l’Amburgo ai danni della Juventus e Bill Shankly del Liverpool.

