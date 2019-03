Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo aspettano un altro figlio? Il pancino sospetto e rotondo hanno subito acceso i fari del gossip con la sensazione che possa presto arrivare un nuovo bimbo nella famiglia del calciatore portoghese della Juventus. L’abbiamo vista in tribuna per la gara Portogallo-Serbia proprio quando Cristiano si provocava un problema muscolare che ha fatto tremare i tifosi bianconeri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma sarebbe per il calciatore più forte del mondo il quinto figlio. Dopo Cristiano Jr di otto anni e i gemelli Mateo ed Eva avuti tutti e tre da una madre surrogata era nata un anno fa proprio dalla storia con Georgina Alana Martina. Sicuramente presto saranno gli stessi protagonisti a raccontare quanto realmente accaduto, intanto le voci non sembrano avere nessuna intenzione di fermarsi qui.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo aspettano un figlio? Pancino sospetto

Oltre alla possibilità di vederli nuovamente aspettare un figlio Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno da tempo alimentato anche un altro gossip. Alla fine del 2018 si è parlato infatti di un possibile matrimonio tra i due con tanto di anello spuntato sulla mano della splendida ragazza. Non è mai arrivata però una conferma su questa decisione con i due che potrebbero però aver già preso una decisione, aspettando a renderla palese di fronte al pubblico che li segue sia sui social che nelle loro carriere. Sta di fatto che la relazione tra i due sembra andar ancora meglio da quando il campione è arrivato a Torino. Staremo a vedere se poi arriverà davvero un matrimonio o addirittura un secondogenito.

