San Siro, nuovo stadio/ Sala: “Inter e Milan lo costruiscano, ma proprietà al Comune”

Nuovo stadio San Siro, un impianto nuovo di zecca per Inter e Milan: dopo l’apertura del Diavolo, il Biscione ha lanciato segnali positivi sulla possibile condivisione della costruzione di una nuova struttura comune. E cresce il dibattito, ecco le parole del sindaco di Milano Beppe Sala: «Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune con una concessione a lunghissimo termine: è chiaro che non possiamo perdere la proprietà dello stadio». Il primo cittadino meneghino ha sottolineato che il Comune non ha intenzione «di speculare» sul nuovo stadio, ma ha chiarito che Inter e Milan «stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico-finanziario, fare un nuovo stadio costerà 500-600 milioni di euro e credo che stiano valutando anche il valore della ristrutturazione».

NUOVO STADIO SAN SIRO: LE PAROLE DI MAZZOLA E BECCALOSSI

Due grandi ex nerazzurri come Sandro Mazzola e Evaristo Beccalossi hanno parlato del nuovo stadio San Siro, ecco il commento del bresciano a Tutti Convocati: «Ho avuto la fortuna di passare diversi anni a San Siro e sentire 70-80 mila persone cantare il tuo nome in quello stadio è una cosa che ti porti dentro. Purtroppo la vita va avanti, è vero che i ricordi restano ma bisogna anche vedere le esigenze del comune e delle due società». Queste, invece, le parole di Mazzola al Corriere della Sera: «San Siro ha fatto il suo tempo. E lo dico io che lì ci ho lasciato il cuore. E’ la soluzione più logica. Non è solo il nuovo che avanza: è una necessità. Più introiti, più spazi, nuova vita. Non si vive di ricordi, anche se sono bellissimi come i miei». Sul nome Meazza ha poi commentato: «Il Peppino giocò anche per i rossoneri… A fine carriera? Vabbè, è stato un grande campione. E quelli come lui sono patrimonio di tutti. Non credo ci sia un giocatore capace di unire i tifosi come ha fatto lui. Un simbolo vero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA