Gonzalo Higuain addio alla nazionale argentina/ Il Pipita “Ora saranno contenti”

Gonzalo Higuain ha deciso di dire addio alla nazionale argentina. Il centravanti di proprietà della Juventus, attualmente a Londra in prestito fra le fila del Chelsea, ha deciso di dire addio alla maglia della Selecao dopo dieci anni, 75 partite giocate e 31 gol segnati: «Dopo averci pensato a lungo – le parole dello stesso Pipita ai microfoni del programma 90 Minutos di Fox Sports – credo che il ciclo con la maglia del mio paese sia arrivato alla conclusione». Quindi Higuain lancia qualche frecciata ai suoi detrattori: «Ho preso questa decisione – ha aggiunto – per l’allegria di molti ma non proprio di tutti. La mia avventura è finita, proprio come si è conclusa anche quella di alcuni miei vecchi compagni. Penso che adesso – ribadisce il proprio pensiero – in tanti saranno contenti». Il centravanti, che in Italia ha indossato le maglie di Napoli, Juventus e Milan, ha spiegato di aver già comunicato la propria decisione al commissario tecnico Scaloni: «In tanti mi hanno criticato – ha confessato – si parla più dei gol che ho sbagliato che di quelli realizzati, ma io sono a posto con la coscienza, perché so di avere dato tutto per la maglia dell’Argentina».

GONZALO HIGUAIN ADDIO ALLA NAZIONALE ARGENTINA

Il 2018-2019 si conferma quindi una stagione decisamente complicata per Higuain, che ha iniziato il campionato con la maglia del Milan, quindi l’addio repentino durante il calciomercato di gennaio, con il conseguente trasferimento a Londra, sponda Chelsea, per riabbracciare il mentore Maurizio Sarri. Ma anche allo Stamford Bridge le cose non sono cambiate, visto che fino ad oggi il Pipita ha siglato tre reti in sei match, ma senza riuscire mai a convincere in pieno. Higuain non gioca con la maglia dell’Argentina dal mondiale dell’estate del 2018, e di fatto quella è stata l’ultima esperienza del giocatore con la casacca dell’albiceleste sulle spalle. «Ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarti ma io non gioco al calcio per piacere a tutti sono stato male in passato per gli errori nelle finali ma guardo avanti. Vedere mia mamma stare male mi uccide, non se lo merita dopo tutti i sacrifici fatti per me».

