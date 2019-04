Infortunio Manolas: come sta?/ Risentimento muscolare nel riscaldamento di Inter-Roma

Kostas Manolas salta per infortunio Inter Roma. Il difensore greco della squadra di Claudio Ranieri si è fermato durante il riscaldamento per un risentimento muscolare, l’ennesimo di una stagione non troppo fortunata per lui. Al momento non è chiara l’entità del suo problema fisico e la zona precisa dove ha accusato lo stesso. Saranno necessari gli esami strumentali nelle prossime settimane per capire come sta l’ex centrale dell’Olympiakos. Staremo a vedere se a cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A 2018/19 sarà in grado di recuperare oppure se la sua stagione si concluderà qui. Un problema non da poco per Ranieri che in poche partite si gioca la qualificazione alla prossima Champions League e la riconferma, anche se improbabile, sulla panchina dei capitolini.

Infortunio Manolas: al suo posto Juan Jesus

L’infortunio di Kostas Manolas ha portato Claudio Ranieri a rispolverare Juan Jesus dall’inizio di Inter Roma. Il brasiliano è partito titolare al centro della difesa al fianco dell’argentino Federico Fazio come già accaduto diverse volte in questa stagione. Per il centrale classe 1991 di Belo Horizonte si tratta di una partita da ex. Fu proprio l’Inter infatti a portarlo in Italia nel 2012 quando aveva appena 21 anni. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 110 presenze in Serie A mettendo a segno anche una rete. Al suo approdo nel nostro campionato le speranze su di lui erano molto più rosee di ora, con il calciatore che si è perso dietro a qualche sbavatura di troppo. Nonostante questo è riuscito ad alternare anche cose buone alle seppur ancora troppe disattenzioni.

