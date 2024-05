DIRETTA/ Udinese Empoli video streaming tv: la storia “vota” per i friulani (Serie A, 19 maggio 2024)

DIRETTA UDINESE EMPOLI: TESTA A TESTA

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Udinese Empoli, match fondamentale in ottica salvezza. I precedenti nel campionato di Serie A ci parlano di dodici vittorie per l’Udinese, dieci pareggi e sette successi invece per l’Empoli, che risulta essere in leggero svantaggio anche negli ultimi dieci incroci, disputati dal mese di febbraio 2016 in poi con quattro affermazioni per l’Udinese (delle quali tre in Friuli), tre vittorie per l’Empoli maturate tuttavia sempre in Toscana ed infine tre pareggi.

Diretta/ Empoli Lazio Primavera (risultato finale 0-0): pareggio e biancocelesti terzi (oggi 18 maggio 2024)

Ecco allora che il fattore campo di solito riveste notevole significato, con un solo colpaccio esterno in questi anni, sebbene recente perché fu il successo per 0-1 dell’Udinese ad Empoli di sabato 11 marzo 2023, nella partita di ritorno dello scorso campionato. È terminata invece con un pareggio senza gol il match d’andata della stagione 2023-2024, disputato venerdì 6 ottobre scorso allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Infine, ricordiamo che l’ultimo successo toscano fu un 3-1 casalingo di lunedì 6 dicembre 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Lecce Udinese (risultato finale 0-2): la chiude Samardzic! (13 maggio 2024)

UDINESE EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Udinese Empoli senza essere presenti alla Bluenergy Arena, DAZN trasmetterà in esclusiva il match in diretta streaming video via internet. Inoltre, sarà possibile seguire il match tramite la nostra diretta testuale, che racconterà le azioni più importanti e aggiornerà costantemente il risultato.

LA PRESENTAZIONE

La diretta Udinese Empoli può rappresentare un match point salvezza, dopo tanti affanni, per i friulani. L’Udinese puntava a una salvezza tranquilla, ma il rendimento finora ha complicato i piani. I friulani sono in lotta per non retrocedere, e dopo l’esonero di Cioffi, la squadra è stata affidata a Cannavaro. Attualmente, l’Udinese è quindicesima in classifica con 33 punti, solo uno in più rispetto alla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, la squadra ha ottenuto un importante successo per 2-0 in casa del Lecce.

Diretta/ Lazio Empoli (risultato finale 2-0): la chiude Vecino! (oggi 12 maggio 2024)

Anche l’Empoli è impegnato nella lotta per la salvezza, avendo affrontato diverse difficoltà fino a metà stagione. Dopo gli esoneri di Paolo Zanetti e Andreazzoli, la panchina è stata affidata a Davide Nicola. I toscani sono terzultimi con 32 punti, in zona retrocessione, ma la classifica è molto corta, con cinque squadre racchiuse in due punti. Nell’ultimo turno, l’Empoli ha subito una sconfitta per 2-0 in casa della Lazio.

UDINESE EMPOLI LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle scelte dei tecnici per la diretta Udinese Empoli, cruciale nella lotta per la salvezza in Serie A. Il tecnico dell’Udinese, Fabio Cannavaro, dovrebbe schierare la squadra con un 3-5-1-1. In attacco, Lucca sarà supportato da Success. Gli esterni, Ebosele e Kamara, avranno il compito di coprire entrambe le fasi di gioco. A centrocampo, la linea centrale sarà composta da Samardzic, Walace e Payero. Davide Nicola, invece, sembra orientato verso un 3-5-2 per il suo Empoli. La coppia d’attacco sarà formata da Caputo e Cambiaghi. Pezzella e Gyasi, come esterni, si occuperanno di entrambe le fasi, mentre in mezzo al campo ci saranno Grassi, Marin e Fazzini.

UDINESE EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ad analizzare le quote proposte dal bookmaker Snai per la diretta Udinese Empoli, per offrire qualche dritta a chi vorrà concedersi una scommessa sulla sfida alla Bluenergy Arena. Vittoria dell’Udinese quotata 1.97, per il pareggio la quota proposta è 3.30 mentre la quota relativa all’affermazione esterna dell’Empoli si alza a 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA