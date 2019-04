Diretta Inter Roma/ Streaming video e tv: il big-match a San Siro (Serie A)

Inter Roma, diretta dall’arbitro Guida, sarà il posticipo di lusso della trentatreesima giornata di Serie A. Appuntamento allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, alle ore 20.30 di questa sera, sabato 20 aprile 2019. Siamo alla Vigilia della Pasqua e il massimo campionato di calcio ci proporrà una serata di grande prestigio con una classica come Inter Roma: nerazzurri e giallorossi hanno fatto la storia, ma la partita conterà soprattutto per l’attualità, dal momento che le due squadre sono rivali per la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter, terza con 60 punti, parte da una posizione di forza ed anzi stasera avrà una sorta di match-point: gli uomini del grande ex Luciano Spalletti arrivano dalla vittoria con il Frosinone e se vincessero anche oggi metterebbero una seria ipoteca quanto meno su un posto tra le prime quattro. Attenzione però alla Roma di Claudio Ranieri, un altro ex: con le vittorie prima contro la Sampdoria e poi anche con l’Udinese i giallorossi sono usciti da un lungo periodo molto difficile, sono quinti con 54 punti e oggi naturalmente cercano un risultato di prestigio per avvicinare l’obiettivo fondamentale della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma sarà garantita da Sky: per la precisione, l’appuntamento con la partita allo stadio Giuseppe Meazza sarà per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Inter Roma sarà garantita solamente agli abbonati alla piattaforma satellitare, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Inter Roma. Qualche problema a centrocampo per Luciano Spalletti, in mediana potremmo dunque vedere una coppia muscolare formata da Vecino e Gagliardini, anche se non è da escludere nemmeno l’utilizzo di un giocatore di maggiore qualità, forse Joao Mario. In difesa naturalmente ci saranno tutti i titolari e questo vale anche sulla trequarti per Politano, l’ex Nainggolan e Perisic, ma la grande domanda sulla formazione dell’Inter riguarda naturalmente la prima punta, che sarà Icardi oppure Lautaro Martinez. In casa Roma è infortunato De Rossi ma recupera Nzonzi, che dovrebbe stringere i denti per affiancare Cristante in mediana. Discorso simile per Florenzi che è dunque favorito su Marcano per giocare da terzino destro, ruolo sicuramente più congeniale all’italiano. Ballottaggio a tre fra El Shaarawy, Under e Kluivert per un solo posto sulla trequarti a fianco di Zaniolo e Pellegrini, tutti a sostegno della prima punta Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Inter Roma vede favoriti i nerazzurri, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 è infatti proposto a 1,83 volte la posta in palio, mentre poi si sale già a quota 3,70 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X. Infine, una vittoria della Roma varrebbe 4,25 volte la posta per chi avrà creduto nei giallorossi e dunque nel segno 2.



