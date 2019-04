Infortunio Karsdorp/ Roma ultime notizie: problema al flessore, altro guaio muscolare

Infortunio per Rick Karsdorp e tegola per la Roma. Al 51’ della partita di campionato contro la Sampdoria, il difensore è stato costretto a chiedere il cambio all’allenatore Claudio Ranieri e ad abbandonare il terreno di gioco. Il difensore olandese ha accusato un dolore improvviso al flessore del ginocchio destro dopo aver staccato per colpire di testa il pallone: infortunio muscolare dunque per lui. Sembra una “maledizione”: il terzino ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito da Juan Jesus. Si tratta dell’ennesimo infortunio muscolare per la Roma: quello dell’ex Feyenoord è infatti il 45esimo stop. Ora tutti i tifosi della Roma attendono insieme a mister Ranieri di saperne di più, visto che contro l’Udinese bisognerà fare a meno anche di Florenzi e Santon. E dunque l’infortunio di Karsdorp è una defezione importante in chiave difensiva per la Roma in una fase molto delicata della stagione.

INFORTUNIO KARSDORP: ALTRO STOP MUSCOLARE

Scatta l’allarme in casa Roma per l’infortunio di Karsdorp. Sceso in campo dal primo minuto nella sfida contro la Sampdoria, ha riportato un problema muscolare poco dopo l’inizio del secondo tempo. Uscito dal campo, il difensore olandese si è accomodato in panchina dove gli è stata applicata una borsa del ghiaccio al ginocchio destro. Saranno necessari approfondimenti diagnostici nelle prossime ore per valutare l’entità del problema, quindi avere una diagnosi e stabilire i tempi di recupero, nella speranza ovviamente che non si tratti di un problema serio e che quindi l’allenatore Claudio Ranieri non debba fare a lungo a meno di lui. Certo è che bisognerà riflettere sull’ennesimo infortunio muscolare che fa scattare l’emergenza in casa Roma. Non si tratta infatti di un caso isolato, anzi si aggiunge alla lunga lista di problemi muscolari che il club giallorosso ha dovuto affrontare in questa travagliata stagione.

