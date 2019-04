Napoli, Insigne: “Un’offerta irrinunciabile può capitare”/ “C’è gente che mi stima”

Lorenzo Insigne ha le idee chiare, le parole del capitano del Napoli al Corriere dello Sport hanno acceso il dibattito sul futuro del Magnifico: «Ho 28 anni, può capitare un’offerta irrinunciabile. Ho dimostrato ciò che valgo e in giro c’è gente che mi stima. La scelta di Raiola? E’ il migliore insieme a Mendes». Parole che non escludono dunque un suo possibile addio agli azzurri: «In questa fase non ci penso neppure a immaginarmi con un’altra maglia addosso. Però so bene che magari in giro possa esserci qualcuno che mi stimi. Ma non esistono squadre, né interessamenti. Ho il dovere di pensare, senza essere immodesto, che in questi anni con il Napoli abbia già dato qualche dimostrazione di ciò che so fare».

LORENZO INSIGNE SPAVENTA IL NAPOLI

«Raiola per andare via? Niente di tutto ciò e siete liberi di non crederci. Ma ritengo che Raiola, con Jorge Mendes, sia il più forte in circolazione e che rappresenti un’autorità in materia. Ma non c’è dietrologia» ha aggiunto Insigne sul recente cambio di procuratore. Rispondendo al Corriere dello Sport, il numero 24 ha proseguito: «Come sto? Meglio e quasi bene. Ho fatto un differenziato robusto giovedì e un allenamento in gruppo venerdì. Ora resta la rifinitura e poi deciderà Ancelotti. L’obiettivo è Londra? Direttamente o indirettamente. Ma è chiaro che il pensiero sia quello». Sulla sfida con l’Arsenal di Europa League prosegue: «Di affrontare una squadra che ha talmente tanta qualità da non poter scegliere quale sia il migliore. E poi troveremo ritmo, intensità, organizzazione tattica».

