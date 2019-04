Sono arrivate le designazioni arbitrali per i quarti di finale d’andata di Champions League 2019. Sicuramente l’attenzione è soprattutto su Ajax Juventus con la gara che sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Questi non ha nessun precedente con i bianconeri e sicuramente c’è grande curiosità di vedere come si comporterà. I suoi assistenti sono Juan Carlos Yuste Jimenez e Roberto Alonso Fernandez. Il quarto uomo invece sarà il greco Anastasios Sidiropoulos, mentre al Var troveremo lo spagnolo Alejandro Josè Hernandez Hernandez e l’Avar sarà Juan Martinez Munuera. Tornando all’arbitro Carlos del Cerro Grande possiamo specificare come questi abbia già diretto due volte l’Ajax. Il 19 settembre del 2018 ha infatti fischiato nella gara in Grecia contro l’AEK Atene terminata 3-0 per i lancieri. L’altra gara degli olandesi che ha arbitrato è un 1-1 contro il Nizza nel luglio del 2017.

Champions League 2019: gli arbitri dei quarti d’andata, Ajax Juventus a Cerro Grande

Scoperte le designazioni arbitrali di Ajax-Juventus andiamo a vedere gli altri fischietti dei quarti di finale di andata della Champions League 2019. La gara Tottenham Manchester City sarà diretta dall’olandese Bjorn Kuipers, assistito da Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà lo scozzese William Collum mentre troveremo al Var Danny Makkelie e all’Avar Pol van Boekel. La sfida Liverpool Porto, anche quella in scena martedì, sarà diretta da Antonio Miguel Mateu Lahoz, con assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Diaz Perez del Palomar. Il quarto uomo sarà il rumeno Ovidiu Alin Hategan mentre il Var sarà Jesus Gil Manzano e l’Avar Jose Maria Sanchez Martinez. Concludiamo con l’altra gara di mercoledì che vedrà protagonista Manchester United e Barcellona. L’arbitro sarà il nostro Gianluca Rocchi, assistito da Filippo Meli e Roberto Matteo. Il quarto uomo sarà Daniele Rosati mentre vedremo all’Avar Marco Guida.

