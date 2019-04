Luca Campedelli, indagato Presidente Chievo/ Inchiesta penale su plusvalenze fittizie

Non solo a livello sportivo, ora anche la giustizia penale indaga sulle fantomatiche plusvalenze fittizie sulla compravendita di giocatori nel mondo del calcio di alto livello in Italia: in particolare, è il Presidente del Chievo Verona Luca Campedelli ad esser stato indagato dalla Procura di Forlì, assieme all’ex Presidente del Cesena Giorgio Lugaresi e Giampiero Ceccarelli, capitano cesenate che poi ha rivestito incarichi manageriali nella società romagnola negli anni dove vengono contestati gli affari tra Chievo e Cesena (società dichiarata fallita la scorsa estate, ndr). La notizia è stata data oggi dal Resto del Carlino e al momento non sono giunti commenti ufficiali dalla società veronese: i tre hanno ricevuto la notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari mentre un’altra inchiesta sarebbe invece legata al fallimento del Cesena Calcio. L’intera operazione di indagine è in mano ai pm Filippo Santangelo e Francesca Rago che provano a scovare eventuali dettagli in più di rilievo penale dopo che già la giustizia sportiva aveva messo gli occhi addosso al Chievo e a Campedelli per le plusvalenze sospette.

INDAGINE PENALE DOPO QUELLA SPORTIVA

Ricordiamo che nella scorsa estate il Chievo Verona aveva rischiato e non poco di essere retrocesso in Serie B dopo che l’inchiesta sportiva del Tribunale Federale metteva nel mirino alcune plusvalenze “gonfiate” tra Chievo e Cesena per il quale il procuratore Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione (e quindi conseguente retrocessione in Serie B con ripescaggio del Crotone). Alla fine però il Presidente dei clivensi Luca Campedelli vinse davanti al Tribunale Federale rendendo nullo il procedimento istruito dopo i deferimenti emessi dalla Procura. Dopo l’appello fatto dalle parti lese, si decise lo scorso settembre per i 3 punti di penalizzazione sulla classifica 2018-2019 (quella in corso) del Chievo e i tre mesi di inibizione per Campedelli, oltre a quindici giorni per i consiglieri della società Piero e Giuseppe Campdelli, Michele e Antonio Cordioli.

