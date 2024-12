DIRETTA FEYENOORD SPARTA PRAGA, PRISKE VUOLE TORNARE VINCERE

La diretta Feyenoord Sparta Praga andrà in campo alle 21,00 di mercoledì 11 dicembre 2024 per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. Ad affrontarsi sono due squadre con una classifica complicata che potrebbero dover vincere per forza per sperare nel passaggio del turno. Ha sette punti e non vince da due partite il Feyenoord che è reduce da una clamorosa rimonta da 3 a 0 a 3 a 3 contro il Manchester City. Quattro punti per lo Sparta Praga che è, al momento, 28esimo in classifica e virtualmente eliminato.

DIRETTA FEYENOORD SPARTA PRAGA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Feyenoord Sparta Praga sarà possibile solo sui canali di Sky che trasmetterà la partita anche streaming su NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire con noi questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

FEYENOORD SPARTA PRAGA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Feyenoord di Priske manderà tra i pali Wellenreuther difeso da Nieuwkoop, Trauner, Hancko e Smal. Milambo, Hwang e Timber saranno gli equilibratori della squadra a sostegno del tridente formato da Moussa, Gimenez e Paixao.

Lo Sparta Praga di Friis, invece, risponde con una difesa a tre formata da Vitik, Panak e Sorensen davanti alla porta di Jensen. Suchomel e Zeleny saranno i due esterni di centrocampo con Sadilek, Kairinen e Laci a completare il reparto. Birmancevic e Rrahmani, infine, saranno i due riferimenti offensivi.

FEYENOORD SPARTA PRAGA, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire la diretta Feyenoord Sparta Praga utilizzando le proposte di AdmiralBet. Gli olandesi sono i favoriti e la loro vittoria è data 1,40 contro il 2 per i cechi a 7,00 e il pareggio X a 5,00.