Infortunio Chiellini, come sta/ Juventus, problema al polpaccio: recupera per l’Ajax?

Infortunio per Giorgio Chiellini? Forse è presto per parlare di stop per il centrale della Juventus ma è chiaro che un problema fisico è stato riscontrato proprio a poche ore dalla delicatissima sfida di mercoledì sera contro l’Ajax. E proprio la partita contro i terribili giovani olandesi sembra essere adesso in bilico per il capitano bianconero che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul finire dell’allenamento di lunedì, ha accusato un problema al polpaccio che potrebbe metterne a repentaglio la presenza. Si tratterebbe dunque di una problema di natura muscolare che, se confermato, taglierebbe di fatto fuori dai giochi “Chiello”, soprattutto alla luce del fatto che alla gara valida per i quarti di finale di Champions League manca ormai un giorno e il tempo per recuperare scarseggia.

INFORTUNIO CHIELLINI

Certo c’è la speranza nello staff medico della Juventus, oltre che tra i tifosi bianconeri, che quello che ha fermato Chiellini nell’allenamento di ieri sia stato non uno strappo o un risentimento muscolare, bensì un semplice indurimento del polpaccio che con la grande esperienza del capitano bianconero si può anche pensare di riuscire a gestire. In ogni caso Massimiliano Allegri sta già studiando le alternative in caso di assenza del centrale di difesa: come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo momento l’opzione più valida, considerate anche le indisponibilità di Caceres e Barzagli, è quella che prevede l’impiego di Rugani, già titolare nell’ultima di campionato contro il Milan. Per capire se questa soluzione prenderà corpo bisognerà aspettare ancora qualche ora: nell’allenamento di rifinitura di oggi scopriremo se Chiellini è in grado di recuperare o meno.

