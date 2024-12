CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, MALDINI O BERARDI PER RINFORZARE LA TREQUARTI

Il calciomercato Atalanta, nonostante un grande inizio di stagione, è più vivo che mai e cerca le giuste occasioni per allungare ulteriormente una rosa di livello molto alto che ha bisogno di nuova qualità in grado di dare più scelte a Gasperini. La partita contro la Lazio ha dimostrato l’importanza della panchina della Dea che sta cercando altra qualità sulla trequarti e ha messo gli occhi su due dei talenti più cristallini del calcio italiano. I nomi sono quelli di Daniel Maldini e Domenico Berardi che potrebbero lasciare rispettivamente il Monza e il Sassuolo per aggregarsi ad un’Atalanta che punta molto in alto. Per entrambi, la valutazione gira intorno ai 15 milioni di euro con Maldini che ha dalla sua anche la giovane età e la possibilità di plasmare più facilmente le qualità che non si sono ancora del tutto viste con la maglia dei brianzoli.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SEGUITO BETO PER L’ATTACCO

Con l’infortunio di Retegui, il calciomercato Atalanta potrebbe decidere di intervenire ulteriormente in attacco per andare a prendere un altro attaccante che possa alternarsi con l’ex Genoa e dare più tempo a Scamacca per rientrare dal brutto infortunio. Beto è il nome preferito dalla Dea che vuole sfruttare la situazione poco chiara con l’Everton per provare a prenderlo a gennaio e ampliare un attacco che, attualmente, vede solo Pasalic e Zaniolo adattati.

L’idea del calciomercato Atalanta è quella di provare a prenderlo a titolo definitivo con una cifra che potrebbe girare intorno ai 10 milioni di euro ma, in caso di non riuscita della trattativa, i bergamaschi sono anche disposti ad un prestito oneroso con eventuale riscatto da risolvere a giugno. Il portoghese ha già aperto al ritorno in Italia e su di lui si sono già mostrate interessate il Torino e la Roma che sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la loro squadra.