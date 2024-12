CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, PERCASSI VUOLE PORTARE BERARDI A BERGAMO

L’abitudine del calciomercato Atalanta è quella di sfruttare le grandi occasioni del mercato per rinforzare una rosa già piena di talento ma sembra alla ricerca di nuove qualità da inserire nelle rotazioni effettuate da Gian Piero Gasperini. La Dea, in questo momento, sta seguendo molto da vicino la situazione di Domenico Berardi che è ancora di proprietà del Sassuolo ed è rientrato dal brutto infortunio al tendine d’Achille che lo ha tenuto ai box per oltre sei mesi.

La Serie B sta molto stretta allo stesso Berardi che sta aspettando la giusta occasione che potrebbe arrivare proprio da Bergamo con l’Atalanta che sta seguendo da molto vicino la sua situazione all’interno di un Sassuolo che sta volando in questo campionato. Berardi gradirebbe la destinazione e la possibilità di giocare la Champions League e la valutazione è di circa 10 milioni di euro con il calciatore che si accontenterebbe di un contratto da 3 milioni a stagione secondo Calciomercato.com.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, OCCASIONE CHIESA PER L’ATTACCO

Tra i nomi più papabili per il calciomercato Atalanta, uno dei più intriganti è Federico Chiesa che è attualmente in forza al Liverpool di Arne Slot ma non sta trovando lo spazio sperato ed è spesso ai margini della prima squadra anche per via di problemi fisici. L’ex esterno della Juventus si è trasferito in Inghilterra durante la sessione estiva di calciomercato per una cifra intorno ai 18 milioni di euro ma non ha mai dimostrato il suo valore con i Reds che potrebbero decidere di farlo partire già a gennaio.

Il piano dell’Atalanta è quello di seguire le orme dell’operazione che ha portato Zaniolo a Bergamo cercando di fare leva sul talento non espresso di quello che era da tutti considerato il miglior calciatore della nazionale italiana. Il Liverpool potrebbe decidere di aprire ad un prestito per non perdere l’investimento fatto in estate e rivalutare un calciatore a cui non è mai mancata la motivazione e con un talento ancora da scoprire nella sua interezza.

