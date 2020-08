CALCIOMERCATO: BENZEMA ALLA JUVE?/ VIDEO: si allena col pallone dei bianconeri

Karim Benzema nuovo sogno di mercato per la Juventus? Sarebbe stato lo stesso bomber francese del Real Madrid a strizzare l’occhio ai bianconeri in un video pubblicato su Instagram, dove Benzema si allena in vista del ritorno in campo: corsa, pesi, bilancieri e un particolare che non è di certo sfuggito ai tifosi della Vecchia Signora: quello con cui il bomber transalpino si sta allenando è il pallone della Juventus in Champions, nero con le stelle bianche. Coincidenza, semplice ammirazione oppure un segnale ben chiaro? Non è un mistero che Andrea Pirlo per la sua nuova Juve abbia chiesto un centravanti di ruolo e potrebbe averlo individuato in un giocatore che, in questa strana stagione condizionata dal lockdown, ha comunque messo in cascina numeri importanti: 27 gol e 11 assist in 48 partite stagionali che dimostrano come Benzema possa essere ancora considerato un top player a livello europeo.

BENZEMA ALLA JUVE PER LA FELICITA’ DI RONALDO?

E ci sarebbe un incentivo in più per vedere Benzema in bianconero: l’amicizia e la stima professionale che lo legano a Cristiano Ronaldo, assieme al quale Benzema ha fatto letteralmente faville con la maglia del Real Madrid, prima che CR7 approdasse in bianconero. Non è un mistero che il pluriPallone d’Oro consideri Benzema il centravanti assieme al quale meglio si è trovato negli ultimi anni a lavorare insieme, e le cifre realizzative di entrambi i giocatori quando indossavano insieme la maglia delle Merengues lo dimostrano. Bisognerà capire se Ronaldo si spenderà eventualmente per far chiudere un affare di questo tipo alla Juventus: l’asso portoghese è all’ultimo anno di contratto e non è un mistero che sia a caccia di nuovi stimoli, e soprattutto di input da parte della Juventus per capire se possa o meno puntare a quella Champions che è rimasta in tabù durante la sua esperienza in bianconero. Vedremo se nei prossimi giorni si capirà se la scelta del pallone da allenamento di Benzema sarà stata casuale… oppure no.



