Calciomercato Fiorentina/ Accordo vicino per Colpani. Brekalo e Nzola in uscita (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, IL MONZA APRE AL PRESTITO PER COLPANI

Ore calde nel calciomercato Fiorentina con i viola che sono sempre più vicini alla chiusura di due trattative e stanno velocizzando i tempi per consegnare il prima possibile la rosa completa a Raffaele Palladino. La trattativa più avanzata rimane quella di Sandi Lovric dell’Udinese che è ad un passo dalla Fiorentina che dovrà limare gli ultimi dettagli per assicurarsi le prestazione del centrocampista sloveno chiamato a sostituire le partenze di Bonaventura, Duncan e Arthur.

Molto più complicata ma a buon punto la trattativa con il Monza per Andrea Colpani che è il preferito da Palladino che vorrebbe allenarlo anche a Firenze in una squadra dalla grande potenzialità. Con Colpani si sono intensificati i contatti e la Fiorentina sta cercando di convincere il calciatore forte dell’apertura del Monza ad un prestito con obbligo di riscatto che si può chiudere per una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NZOLA E BREKALO CERCATI DA DIVERSI CLUB DI SERIE A

Il calciomercato Fiorentina, però, non è solo Colpani e Lovric anche perché il lavoro da fare sulle uscite e parecchio e potrebbe anche essere più complicato del previsto analizzando anche la brutta stagione dei nomi in uscita. Su tutti sono molto vicini all’addio Mbala Nzola e Josip Brekalo che hanno completamente deluso nella scorsa stagione e vedono il loro futuro molto lontano da Firenze.

Per Nzola è forte l’interesse del Genoa che potrebbe puntare sull’angolano solo in caso di cessione di Mateo Retegui che, per il momento, non ha offerte e dovrebbe rimanere a Genova. Anche Josip Brekalo ha mercato in Italia con Genoa, Parma e Monza che seguono il croato e vorrebbero provare a strapparlo alla Fiorentina per rilanciarlo dopo anni bui di carriera arrivati in seguito al brusco addio al Torino.

