Calciomercato Fiorentina/ Ancora contatti per Colpani. Prima offerta per Lovric e Cardoso (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NEI PROSSIMI GIORNI L’AFFONDO PER COLPANI

Con la cessione di Nikola Milenkovic e l’arrivo di Marin Pongracic, il calciomercato Fiorentina è entrato pienamente nel vivo e procede a grandi falcate nel tentativo di consegnare un trequartista e un centrocampista a Raffaele Palladino. I nomi sono quelli dei solito noti con la viola che sta intensificando i contatti con il Monza per Colpani con la speranza di poter chiudere la trattativa nei prossimi giorni nonostante la poca volontà dei brianzoli di cederlo.

Calciomercato Fiorentina News/ Pongracic ha già svolto le visite mediche. Offerta per Lovric (18 luglio 2024)

La cifra per Colpani ruota intorno ai 20 milioni di euro ma arriverebbe in una zona di campo occupata dall’ottimo Bonaventura che ha deciso di non proseguire la sua avventura con i colori della Fiorentina nonostante un’ultima stagione giocata a ottimi livelli. Nelle prossime ore si deciderà tutto per Colpani e, secondo Gianluca Di Marzio, Fiorentina e Monza si siederanno al tavolo per parlare di questa trattativa e chiuderla nel minor tempo possibile così da lasciare ampio spazio di manovra ai brianzoli che si troveranno a dover sostituire il loro calciatore migliore.

Calciomercato Monza/ Szczesny può essere realtà. Contatti con l'Inter per Stefano Sensi (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, DOPPIA OFFERTA PER COMPLETARE IL CENTROCAMPO

Trattative ed interessi anche a centrocampo per il calciomercato Fiorentina che è alla ricerca di un calciatore che possa coprire il vuoto lasciato da Arthur, Duncan e Castrovilli che sia anche in grado di giocare come mezz’ala. Il nome caldo è quello di Sandi Lovric che l’Udinese non valuta indispensabile e ha deciso di cederlo nel caso in cui arrivi un’offerta intorno ai 12 milioni di euro. Il centrocampista sloveno è reduce dalla buona avventura ad Euro2024 con la sua nazionale e ha giocato stagioni di buon livello anche in Serie A con l’Udinese dove si è spesso trovato a fare sia la mezz’ala che il mediano in un centrocampo a cinque.

Calciomercato Juventus/ Rabiot rompe: Milan e Napoli pronte. Miretti rinnova (18 luglio 2024)

Sempre secondo Di Marzio, ieri c’è stata una prima proposta della Fiorentina che ha offerto 8 milioni di euro per l’acquisto di Sandi Lovric e ha trovato il muro dell’Udinese che ha rialzato a 12. Trattativa avanzata anche con il Real Betis per Johnny Cardoso che gli spagnoli valutano intorno ai 25 milioni e la Fiorentina che, secondo Tuttomercatoweb, ha presentato un’offerta intorno ai 18 milioni che non ha soddisfatto il club spagnolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA