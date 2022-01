CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Italiano: “Innesti di qualità, chi non gioca può andar via”

La Fiorentina è stata incoronata da tutti come la società che si è sin qui mossa meglio in questa finestra di calciomercato invernale al fine di potenziare l’organico. Ieri sera i viola hanno battuto il Genoa con un clamoroso 6 a 0 ed al termine dell’incontro l’allenatore Vincenzo Italiano ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport spiegando: “Le vittorie ti fanno lavorare in modo diverso e l’intensità degli allenamenti l’abbiamo riportata in campo. Mi auguro che la squadra abbia capito che se si approccia male si perde contro tutti.”

Il tecnico dei toscani riguardo al mercato ha detto: “Abbiamo fatto due innesti importanti e di qualità. Ribadisco quello che ha detto il ds: chi ha meno minutaggio e vorrebbe avere più spazio potrebbe uscire. Per il momento è questa la risposta che devo dare.” Mister Italiano ha poi parlato delle voci che lo vedevano al Genoa ad inizio stagione: “Se n’è parlato, poteva anche essere però il primo anno in Serie A ho deciso di affrontarlo con un gruppo che conoscevo già. È stata una scelta giusta.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Il calciomercato di gennaio è ancora lungo e le voci riguardo ad eventuali partenze continuano a rimbalzare anche in orbita Fiorentina dove il più chiacchierato resta Dusan Vlahovic, finito nel mirino di Arsenal e Tottenham. A proposito della prestazione del centravanti serbo Italiano ha spiegato: “Rigore sbagliato? Non sono andato a rimproverarlo. Gli ho detto che doveva rimediare all’errore ed è stato bravo. Può capitare di sbagliare, Sirigu è stato sveglio a rimettersi in piedi e bloccare la palla. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni. Questo lo farà crescere, quindi tutto a posto. La domanda sul mercato? Lui è tranquillo a fare la doccia, è sano ed integro.”

