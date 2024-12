DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA: IL DERBY DELL’APPENNINO!

È davvero interessante la diretta Bologna Fiorentina, partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre ed è valida per la 16^ giornata di Serie A 2024-2025: torna a farci compagnia il sempre sentito derby dell’Appennino e questa volta vale parecchio, anche per un Bologna che ha sfiorato la vittoria esterna contro la Juventus e rimane in un periodo molto positivo, certamente tornare in Champions League sarà complicato – qui poi siamo ad un passo dall’eliminazione – ma inseguire almeno la Conference League per ora è possibile, e dunque potremmo avere due stagioni consecutive con il Bologna in Europa.

Diretta/ Lazio Bologna Primavera (risultato finale 2-0): decidono Ferrari e Balde! (15 dicembre 2024)

La Fiorentina invece sogna lo scudetto: la vittoria di misura sul Cagliari è stata l’ottava consecutiva in un campionato che vede i viola, peraltro con una partita in meno, a soli tre punti dal primo posto e dunque lanciatissimi, scenario impensabile in estate ma che è diventato realtà anche grazie all’ottimo lavoro di Raffaele Palladino, che ha saputo far girare a mille una squadra rinnovata e in cui tutti sembrano portare il loro mattoncino. Dunque ci attende una diretta Bologna Fiorentina davvero intrigante, aspettando che al Dall’Ara si giochi proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (15 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Bologna Fiorentina l’unico appuntamento in televisione riguarda DAZN1 ma è disponibile anche al numero 214 mentre i clienti di DAZN avranno a disposizione una diretta streaming video su apparecchi mobili oppure i vari dispositivi compatibili con la piattaforma, come una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Ancora una volta, nella diretta Bologna Fiorentina, il grande ex Vincenzo Italiano deve rinunciare a Orsolini: sulla destra gioca Dan Ndoye che forma una catena con De Silvestri che, fuori dalla lista Uefa per la Champions League, gioca sovente in campionato dando fiato a Posch. A sinistra confermato Juan Miranda, poi ecco Beukema e Lucumì come centrali davanti a Skorupski; in mezzo al campo Pobega dovrebbe prendere il posto che mercoledì sera è toccato a Nikola Moro, ricordando l’indisponibilità di Aebischer; ci sarà Freuler, poi a sinistra sulla trequarti spazio per Benjamin Dominguez, Odgaard sarà il trequartista a supporto di Santiago Castro che rileva Dallinga.

Calciomercato Fiorentina News/ Il brasiliano Rayan per l'attacco, si segue Liberali (oggi 13 dicembre 2024)

Palladino naturalmente è senza Edoardo Bove, dunque a centrocampo nella diretta Bologna Fiorentina sono previsti Adli e Cataldi; giocherà però anche Colpani che ancora una volta si allargherà a destra, mentre sull’altro versante del campo dovrebbe agire Riccardo Sottil con Kean che ovviamente giostrerà come centravanti, ed è a un solo gol dalla doppia cifra in campionato. Per quanto riguarda la difesa, non si cambia perché il reparto sta performando alla grande: ecco allora Comuzzo e Luca Ranieri a fare i centrali con Dodò a destra e Gosens a sinistra, è certamente importante che l’allenatore viola abbia trovato la formula giusta dando stabilità al reparto.

BOLOGNA FIORENTINA: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha emesso le sue quote sulla diretta Bologna Fiorentina, presentandoci un quadro di grande incertezza ma con i felsinei leggermente favoriti: infatti il segno 1 che regola la vittoria del Bologna vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,55 volte la vostra giocata, per contro siamo ad un valore pari a 2,80 volte la posta palio sul segno 2 per il successo della Fiorentina, infine con il segno X per il pareggio la vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,10 volte quello che avrete pensato di investire.