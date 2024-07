CALCIOMERCATO FIORENTINA, ALL’ATALANTA PIACE NICO GONZALEZ

Il calciomercato Fiorentina è alla ricerca di nuovi nomi per il centrocampo ma si sta muovendo a 360 gradi in cerca delle giuste occasioni che possano andare a completare la rosa di Raffaele Palladino in vista dell’inizio della nuova stagione. L’arrivo di Andrea Colpani dal Monza ha sistemato la trequarti della Fiorentina che, a meno di grandi cessioni, ha completato il reparto e rimane vigile nel caso ci fosse occasione di prendere un altro attaccante oltre a Kean.

Nelle ultime ore, però, si sono fatte sempre più insistenti le voci di una possibile cessione di Nico Gonzalez che arriva da una stagione altalenante nella quale è stato decisivo nei primi mesi per poi oscurarsi nell’ultima parte sbagliando anche due rigori. Si era parlato di un interesse della Juventus per l’argentino ma sembra esserci stato solo una richiesta di informazioni mentre, secondo il Corriere dello Sport, è forte l’idea dell’Atalanta di Gasperini di strappare Nico Gonzalez alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, PRONTO BERARDI IN CASO DI CESSIONE DI NICO

Il calciomercato Fiorentina non ha grandi esigenze in uscita e, perciò, non lascerà partire Nico Gonzalez se non per una cifra intorno ai 40 milioni di euro che possa portare ad una corposa plusvalenza. L’Atalanta, al momento, sembra non voler andare oltre i 35 milioni con bonus compresi ed è in attesa di risolvere le situazioni di Koopmeiners ed El Bilal Touré per capire come agire sul calciomercato.

Nel caso si dovesse concretizzare la cessione di Nico Gonzalez, la Fiorentina è in pole position per l’eventuale acquisto di Domenico Berardi che sta recuperando dal brutto infortunio al tendine d’Achille e vorrebbe lasciare un Sassuolo relegato in Serie B. Tutto è ancora allo stato embrionale ma non è da escludere il concretizzarsi di questo scenario che andrebbe a riportare in Serie A uno dei migliori calciatori presenti nel calcio italiano.