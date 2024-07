CALCIOMERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO CON IL MONZA PER ANDREA COLPANI

Punto di svolta nel calciomercato Fiorentina con i viola che stanno chiudendo un altro grande colpo in grado di rinforzare l’attacco da mettere a disposizione a Raffaele Palladino già dalla prima giornata di campionato. Dopo settimane di trattative e tira e molla con il Monza, Andrea Colpani diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina con la firma sul contratto attesa nella giornata di oggi dopo le visite mediche prenotate per le prossime ore.

L’accelerata nella trattativa è arrivata nelle ultime ore con il Monza che ha deciso di aprire ad un prestito oneroso a 4 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni da esercitare entro la fine della prossima stagione. Andrea Colpani percepirà un quadriennale da 1,2 milioni netti a stagione e si aggiungerà alla già ben fornita lista di entrate effettuate dal club di Commisso che ha rinforzato l’attacco con Moise Kean dalla Juventus e la difesa con Marin Pongracic dal Lecce.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, MCKENNIE E TESSMANN I NUOVI NOMI PER IL CENTROCAMPO

Rimane aperto il discorso sul centrocampo con il calciomercato Fiorentina che dovrà riuscire a coprire i vuoti lasciati dai tanti partenti andando ad intervenire con calciatori in grado di adattarsi ai dettami tattici di Raffaele Palladino. Sandi Lovric e Cesare Casadei rimangono i due nomi più caldi con l’aggiunta di Tanner Tessmann del Venezia ed una grossa possibilità di prelevare Weston McKennie dalla Juventus.

Il centrocampo a tinte statunitensi porterebbe intensità a duttilità alla rosa di un Raffaele Palladino che sta cercando di farsi trovare pronto già per la prima giornata di campionato da disputare contro il Parma ma il vuoto in mezzo al campo rende più difficile il lavoro dell’ex Monza. Ora l’attenzione dei tifosi viola si concentrerà tutta nelle prossime ore con Pradè che potrebbe già concludere un’altra operazione in grado di rinforzare anche il centrocampo con Sandi Lovric dell’Udinese molto vicino alla chiusura.