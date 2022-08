CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Bajrami resta un obiettivo e Kouame può partire

Calciomercato Fiorentina news, piace l’albanese Bajrami dell’Empoli

In casa Fiorentina proseguono le manovre per potenziare l’organico di mister Italiano in questo agosto di calciomercato estivo. I toscani stanno valutando diversi profili tra i quali spicca quello di Nedim Bajrami, trequartista classe 1999 di proprietà dell’Empoli con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024. Secondo i rumors, pur di aggiudicarselo la Fiorentina sarebbe disposta ad intavolare uno scambio con Szymon Zurkowski ma secondo le indiscrezioni più recenti Bajrami potrebbe arrivare a prescindere da questa opzione.

Valutato intorno ai 10 milioni di euro, il ventitreenne Bajrami sarebbe un profilo fortemente voluto dal tecnico Vincenzo Italiano per le proprie idee di gioco. Secondo La Nazione, le parti devono ancora trovare l’intesa economica per chiudere l’operazione che però potrebbe avere un esito positivo nelle prossime settimane.

La Fiorentina continua a pensare anche alle cessioni in questa fase della finestra estiva di calciomercato. Se da una parte Nikola Milenkovic verrà tolto dal mercato il prossimo 6 di agosto, dall’altra ci sono alcuni calciatori che dovrebbero salutare i gigliati come il ventiquattrenne Christian Michael Kouakou Kouamé. Sulle tracce dell’ivoriano si segnala la presenza di due club in Italia, la Cremonese e lo Spezia, e due all’estero, Galatasaray e Nantes.

