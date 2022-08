CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak nel mezzo, Faes o Cistana per la difesa

Calciomercato Fiorentina news, trattativa col Verona per Antonin Barak

La Fiorentina sembra ormai aver definitivamente scelto il suo obiettivo per il centrocampo in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti delle ultime ore, i viola starebbero trattando con l’Hellas Verona per l’acquisto di Antonin Barak, giocatore individuato come elemento utile per completare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano sulla trequarti.

Dopo i rumors riguardanti Giovani Lo Celso, passato dal Tottenham al Villarreal, e Nedim Bajrami, che non dovrebbe muoversi dall’Empoli, i gigliati si sarebbero buttati a capofitto sul ventisettenne della Nazionale ceca che non dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Bologna che i gialloblu dovranno disputare questa sera. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina dovrebbe incontrare i rappresentanti del club veneto nella giornata di lunedì per concludere la trattativa mentre per Vranckx si segnala la concorrenza del Milan.

Oltre ad un nuovo centrocampista, i dirigenti della Fiorentina stanno valutando l’innesto anche di un altro difensore entro la fine di questa finestra di calciomercato estivo dopo aver rinnovato il contratto di Nikola Milenkovic, a lungo accostato all’Inter. Come riporta sport.virgilio.it, i toscani avrebbero due nomi in particolare sul taccuino ovvero quelli di Andrea Cistana, di proprietà del Brescia, e di Wout Faes, in forze ai francesi del Reims.

