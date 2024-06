Calciomercato Fiorentina news/ Ikoné in Qatar e Kayode in Premier, Zaniolo sorpasso Atalanta (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IKONE SALUTA FIRENZE, KAYODE IN PREMIER?

Stenta a decollare il calciomercato Fiorentina che sta cercando i nomi giusti da consegnare a Raffaele Palladino per sperare in un campionato con piazzamento europeo e lotta per i primi posti della classifica in Serie A. Il movimento di mercato più vicino, almeno al momento, è l’uscita di Jonathan Ikoné che è ad un passo dall’addio alla Fiorentina con destinazione Qatar al termine di un’avventura mai veramente decollata.

Il francese arrivò a Firenze nel gennaio del 2022 dopo una serie di buone stagione al Lille ma non è mai davvero riuscito ad imporsi alla Fiorentina per via dell’enorme difetto di lucidità negli ultimi 25 metri e sotto porta che lo hanno portato a sbagliare occasioni da gol clamorose. La squadre interessate a lui, secondo Gianluca Di Marzio, sono l’Al Duhail e l’Al-Arabi che si contendono il cartellino del calciatore con la Fiorentina che aspetta l’uscita del francese per reinvestire i soldi in un nuovo nome per il calciomercato in entrata. Sempre in uscita il calciomercato della Fiorentina registra un altro possibile addio, stavolta in direzione Premier: l’Aston Villa ha messo gli occhi su Kayode, l’offerta è di quelle importanti, circa 18 Milioni. La Fiorentina ha accettato di vendere Kayode ma vuole monetizzare ancora di più e chiede almeno 22 milioni: pare che a 20 milioni si possa chiudere.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SORPASSO ATALANTA NELLA TRATTATIVA PER ZANIOLO

Rimane forte il pressing per il calciomercato Fiorentina in entrata su Nicolò Zaniolo che è in uscita dal Galatasaray dopo una deludente stagione in prestito all’AstonVilla e sarebbe molto gradito da Raffaele Palladino. L’ex allenatore del Monza vorrebbe l’italiano ex Roma per avere un jolly offensivo che gli permetta di svariare e cambiare l’assetto tattico anche durante la partita stessa. Sul calciatore, però, è forte l’Atalanta che ha intensificato i contatti con il calciatore e potrebbe addirittura provare a chiudere la trattativa nei prossimo giorni con il calciatore che ha già aperto ad un possibile ritorno in Italia. La trattativa per Zaniolo, per Atalanta e Fiorentina, parte da una base di prestito con diritto/obbligo di riscatto per un calciatore che non ha mai dato garanzia fisica e arriva da stagione dove gli è sempre mancata continuità anche per via dei tanti cambi di maglia in poco tempo. Nei prossimi giorni si saprà il futuro di Zaniolo con la Fiorentina che dovrà accelerare i tempi per chiudere l’attaccante ex Roma e beffare un’Atalanta che sembra avere in pugno il calciatore.











