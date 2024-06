Calciomercato Fiorentina news/ Palladino chiama Kean, si punta a Gaetano del Napoli (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SPUNTA IL NOME DI GAETANO PER IL CENTROCAMPO

Il cambio di allenatore porta con sé diverse situazione da sistemare o modificare e durante il periodo di calciomercato tutto questo viene elevato alla sua potenza massima mettendo le società alla ricerca dei giusti nomi da fornire al nuovo arrivato. Questo è quello che sta accadendo nel calciomercato Fiorentina con i viola che si stanno adattando all’arrivo di Raffaele Palladino e sono alla ricerca dei nomi giusto per costruire una squadra competitiva all’ormai ex allenatore del Monza con il quale ha dimostrato il suo valore. Una delle richieste di calciomercato di Palladino sembrerebbe essere quella di portare alla Fiorentina della qualità per il suo centrocampo con la viola che si è messa subito alla ricerca del profilo giusto sondando diversi calciatori con queste caratteristiche. Il nome più discusso in questi giorni è quello di Gianluca Gaetano di proprietà del Napoli ma reduce da un’ottima stagione in prestito con il Cagliari dove ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A tra cui il Monza e il Parma che stanno cercando un nuovo centrocampista.

Calciomercato Fiorentina News/ Si complica Bonaventura, ottimismo per Vranckx, sogno Zaniolo (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PALLADINO INSISTE PER MOISE KEAN

Nel calciomercato Fiorentina non si lavora solo a centrocampo anche perché c’è la necessità di intervenire in più reparti in un rosa che, al momento, risultata ancora incompleta e poco adatta a Raffaele Palladino. Secondo Alfredo Pedullà, infatti, la viola avrebbe messo gli occhi su Moise Kean in uscita dalla Juventus e reduce da una stagione complicatissima che lo ha messo ai margini del club bianconero che vorrebbe liberarsi del suo cartellino. Il nome di Kean è molto gradito da Palladino che sembrerebbe averlo già richiesto quando era alla guida del Monza e vorrebbe lavorare il classe 2000 per rilanciare la carriera di uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Per Kean sembrava esserci anche il Bologna di Vincenzo Italiano ma la Juventus voleva inserirlo come contropartita per arrivare a Calafiori e ha trovato la risposta negativa da parte della società rossoblù che ha rifiutato la proposta.











