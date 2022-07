CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic per arrivare a Lo Celso, retroscena Iniesta

Calciomercato Fiorentina news, Milenkovic out e Lo Celso in

La Fiorentina sta vivendo una fase di stallo sul calciomercato estivo dopo essersi già mossa parecchio ad inizio luglio. I viola continuano a valutare profili per varie zone del campo e la pista che porterebbe Giovani Lo Celso a Firenze sembra essere ancora viva. Valutato non meno di 20 milioni di euro dal Tottenham, i toscani avrebbero bisogno di monetizzare da una cessione per completare quest’affare e l’indiziato principale in questo senso rimane Nikola Milenkovic.

Nel mirino dell’Inter e valutato almeno 15 milioni, secondo La Gazzetta dello Sport l’addio del serbo Milenkovic potrebbe agevolare molto la trattativa per l’argentino, reduce dal prestito al Villarreal. Resta da definire pure la formula dato che i londinesi sarebbero poco propensi ad offrire il calciatore in prestito e, stando a TYC Sports, manca ancora da definire l’intesa per l’ingaggio del centrocampista ventiseienne.

L’acquisto di Lo Celso potrebbe essere il colpo ad effetto della Fiorentina per questa finestra estiva di calciomercato ma negli ultimi giorni i dirigenti avrebbero provato a sondare il terreno per un nome ben più altisonante, ovvero quello di Andres Iniesta. L’ex centrocampista del Barcellona, oggi trentottenne, ha un contratto valido con i giapponesi del Vissel Kobe fino al giugno del 2024. I toscani sarebbero però stati spaventati dalla richiesta relativa all’ingaggio del calciatore, evidentemente troppo elevata rispetto a quanto ci si aspettava.

