CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Napoli su Milenkovic ma Italiano se lo tiene stretto

Calciomercato Fiorentina news, anche il Napoli vorrebbe Milenkovic

In casa Fiorentina prosegue il tormentone di calciomercato relativo al possibile addio di Nikola Milenkovic nel corso di questa sessione estiva di trattative. Accostato ormai da tempo all’Inter, che lo avrebbe individuato per sopperire alle possibili partenze di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain e De Vrij (in scadenza tra un anno), anche la Juventus avrebbe pensato al serbo nel caso in cui dovesse trovare l’intesa con il Bayern Monaco per l’olandese De Ligt.

Nelle ultime ore però sarebbe emersa anche un’altra pretendente come il Napoli, squadra che in questo weekend ha ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea. Stando a quanto rivelato da Il Mattino però, i partenopei non sarebbero una pizza troppo gradita dal ventiquattrenne nato a Belgrado ed il suo procuratore Fali Ramadani, sottolineando come l’assistito preferisca le piste Inter e Juventus per proseguire la sua carriera, avrebbe riportato questo aspetto ai campani che guarderanno altrove per sostituire il senegalese.

Calciomercato Fiorentina news, le parole di Italiano su Milenkovic

Interpellato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato delle voci di calciomercato che riguardano Nikola Milenkovic spiegando: “Milenkovic è un calciatore di valore assoluto, è cresciuto tantissimo l’anno scorso. Avere giocatori richiesti e apprezzati è motivo di orgoglio per tutti. Vediamo quel che accadrà. Anche l’anno scorso aveva richieste e la possibilità di andare, poi ha deciso di restare con noi e ha fatto un grande campionato. La situazione si sta ripetendo. Vediamo l’evolversi del ritiro e di quello che accade. Il ragazzo capisce benissimo cosa vuol dire lavorare in questa Fiorentina e in questo gruppo. Può togliersi soddisfazioni anche qua.”

