CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Offerta per Lo Celso, Nottingham Forest su Biraghi

Calciomercato Fiorentina news, c’è l’offerta per Giovani Lo Celso

La Fiorentina prosegue la sua ricerca di nuovi rinforzi in questo agosto di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i toscani starebbero per presentare un’offerta ufficiale al Tottenham per provare ad aggiudicarsi Giovani Lo Celso, argentino individuato come trequartista ideale per gli schemi tattici del tecnico Vincenzo Italiano. Stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, la proposta per Lo Celso sarebbe da 2 milioni di euro per il prestito oneroso più 20 milioni per il riscatto.

In questi giorni il presidente Commisso dovrebbe tornare in Italia per dare il via libera all’operazione avendo già chiuso per diversi innesti nel mese di luglio. Tuttavia, sulle tracce di Lo Celso si segnala anche la presenza del Villarreal, squadra che al momento sarebbe in vantaggio per accaparrarselo e dove ha giocato parte della scorsa stagione. Decisiva in questo senso dovrebbe essere la qualificazione alla Conference League della Fiorentina, che deve ancora disputare i preliminari.

Calciomercato Fiorentina news, il Nottingham Forest interessato a Biraghi

Detto del possibile nuovo trequartista in entrata, in casa Fiorentina si ragiona anche sulle cessioni in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Nello specifico, secondo quanto rivelato da Footballnews24.it, il Nottingham Forest sarebbe intenzionato a mettere le mani su Cristiano Biraghi tanto che il suo agente Mario Giuffredi avrebbe già parlato con gli inglesi accordandosi per un quadriennale da 2,2 milioni di euro a stagione mentre ai viola andrebbero 6 milioni di euro.

