CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Scambio Bajrami-Zurkowski, Italiano: “Jovic e Dodo…”

Calciomercato Fiorentina news, le parole di mister Vincenzo Italiano

In questa sessione estiva di calciomercato la Fiorentina si è mossa parecchio e bene al fine di potenziare l’organico in vista dell’imminente esordio in campionato. In conferenza stampa il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha spiegato: “Abbiamo qualcosa in più rispetto all’anno scorso perché abbiamo un anno di lavoro insieme alle spalle e quindi ci conosciamo meglio. Abbiamo sostituito chi è andato via, non abbiamo aggiunto ma sostituito. Chi è arrivato a Firenze ha voglia di fare bene e ha qualità, i nuovi devono essere bravi come quelli che sono andati via. Io voglio far sentire coinvolti tutti perché in queste partite può succedere di tutto, dagli acciacchi alle espulsioni. Il mercato è ancora aperto ma adesso voglio concentrarmi solo sul campo. Jovic per me è un numero 9 che mette in porta i compagni e fa un grande lavoro, parliamo di un numero 9 davvero forte. Quando sarà un giocatore a tutti gli effetti ci darà tanto, così come Cabral.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic rinnova: "Vogliamo la Champions League"

L’allenatore dei toscani ha anche aggiunto: “Dodo il primo allenamento lo ha fatto 15 giorni fa e si allena da solo da mesi, è in grande ritardo ma ha molte qualità e noi lo aspettiamo. Il popolo viola deve essere felice della scelta di Milenkovic di rinnovare. Poteva ambire a qualcosa di diverso, ma ha deciso di continuare a sognare con questa maglia ed è una soddisfazione, per me ma anche per tutti gli altri. Deve ancora migliorare, guai se si adagia perché è giovane e lo sa anche lui. L’anno scorso quando sono arrivato faceva gol a ogni corner, l’abbiamo fatto rimanere e non ha più segnato… Per cui gli ho detto di riprendere quell’abitudine, ce l’ha nelle sue qualità e repertorio. Mi auguro che anche lui abbia voglia di crescere e migliorare insieme a tutti noi.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Offerta per Lo Celso, Nottingham Forest su Biraghi

Calciomercato Fiorentina news, scambio possibile tra Bajrami e Zurkowski

La Fiorentina sta dunque per cominciare ufficialmente la stagione ma nel frattempo i dirigenti continuano a lavorare sul calciomercato. I gigliati avrebbero infatti messo nel mirino Nedim Bajrami dell’Empoli come nuovo trequartista da consegnare a mister Italiano per i suoi schemi tattici e, stando alle indiscrezioni più recenti, agli azzurri potrebbe andare Szymon Piotr Żurkowski che tornerebbe a giocare con gli azzurri dove è già stato in prestito biennale.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Concorrenza per Lo Celso ed il giovane Nhaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA