CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, OBIETTIVO RAYAN DEL VASCO

L’entusiasmo intorno ai viola non manca di certo all’indomani della goleada rifilata al Lask in Conference League e nel frattempo non accennano a diminuire i rumors riguardanti il calciomercato Fiorentina da attuare nei prossimi mesi. Nonostante il 7 a 0 rifilato agli austriaci, i gigliati stanno comunque pensando ad inserire nuovi elementi nel proprio reparto offensivo ed il nome più caldo in orbita Fiorentina per migliorare l’attacco pare essere quello di Rayan, diciottenne brasiliano sotto contratto con il Vasco da Gama fino al 31 dicembre 2025 e dunque alla fine dell’anno solare attualmente in corso.

I bianconeri si stanno godendo le prestazioni del classe 2006 in grado di giocare su tutto il fronte offensivo pur venendo impiegato come ala destra naturale ed in questa stagione ha realizzato due reti e fornito un assist vincente ai suoi compagni nel corso delle trentatre presenze collezionate fra campionato e coppe. Il suo arrivo potrebbe essere funzionale per dare un ricambio agli attaccanti della Viola nonostante la giovane età e l’impatto con una realtà diversa come quella italiana. Secondo Calciomercato.com, la Fiorentina si farà avanti per il suo cartellino con un’offerta da 13-14 milioni di euro che potrebbe non essere sufficiente per convincere i dirigenti del club carioca.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LE PAROLE DELL’AGENTE DI LIBERALI

ll calciomercato Fiorentina, come evidenziato anche all’interesse per lo stesso Rayan, è sempre molto attento ai giovani talenti del panorama internazionale ma in Italia i dirigenti della società toscana stanno monitorando con una certa attenzione anche altri elementi del calcio nostrano, su tutti Mattia Liberali del Milan Futuro. Trequartista diciassettenne, Liberali ha siglato tre gol ed un assist in diciotto apparizioni stagionali con i rossoneri, a cui è legato formalmente fino al giugno del 2026, in modo tale da attirare l’attenzione non solo dei gigliati ma anche di altre compagini come ad esempio l’Atalanta.

Intervistato da Radio FirenzeViola, il suo procuratore Stefano Antonelli ha voluto sottolineare: “Quando c’è un talento del genere è facile parlarne. Ci sono tante squadre, leggo di Fiorentina e Atalanta su un talento puro, questo fa piacere. Lui ha già dimostrato qualcosa, ma facciamogli fare ancora qualche step. Come caratteristiche è un esterno d’attacco, che gioca tra le linee, che parte a destra per rientrare sul mancino e che ricorda quindi un po’ Foden. Ancora è tutto aperto sul suo futuro, non precludo nulla. Vi posso dire che non abbiamo mai parlato con la Fiorentina con Liberali, ma immagino che i viola lo apprezzino.”