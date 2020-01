CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ultime notizie: scambio Pedro-Duncan col Sassuolo?

Il calciomercato della Fiorentina già in questi primi giorni della sessione di mercato invernale potrebbe vivere accelerazioni importanti col tecnico Beppe Iachini che ha chiesto di agire in fretta per portare rinforzi in rosa ed uscire da una situazione di classifica molto pericolosa. Oltre alla ricerca di un centravanti, ruolo nel quale la formazione viola è sguarnita, potrebbe concretizzarsi presto uno scambio con il Sassuolo. La Fiorentina in questa finestra di calciomercato è infatti molto interessata ad Alfred Duncan, veterano del centrocampo del Sassuolo che sarebbe interessato a cambiare aria e a mettersi alla prova in una piazza importante come quella di Firenze. Sulla mediana Iachini ha chiesto un intervento per aggiungere qualità e sostanza e Duncan potrebbe rispondere all’esigenza: ma per chiudere la trattativa di calciomercato gli emiliani vorrebbero uno scambio con Pedro, giovane attaccante che non ha trovato spazio con Montella nonostante la scarsità di soluzioni a disposizione dei viola sul fronte offensivo. La trattativa sarebbe in stato avanzato ma per far partire Pedro servirà il nullaosta di Iachini che sta studiando la situazione: il nuovo tecnico viola vorrebbe valutare il 22enne brasiliano prima di decidere di fargli lasciare Firenze, anche se questo vorrebbe dire mettere le mani su un importante rinforzo come Duncan.

