CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS/ Forte nel mirino e Grosso non molla Mulattieri

Calciomercato Frosinone news, Mulattieri non parte secondo mister Grosso

Il Frosinone prosegue la sua cavalcata verso la Serie A in questo freddo gennaio di calciomercato. Nel frattempo però i dirigenti del club ciociaro devono guardarsi le spalle dagli assalti delle altre società nei confronti dei suoi giocatori migliori ed in questo senso si colloca il profilo di Samuele Mulattieri, calciatore classe 2000 orginario di La Spezia in prestito dall’Inter. L’attaccante sta facendo molto bene quest’anno e gode della stima dell’allenatore Fabio Grosso.

Diretta/ Brescia Frosinone (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Proprio il tecnico dei gialloblu ha parlato del ventiduenne spiegando: “Mulattieri è un giocatore forte, che sta facendo delle bellissime partite. In settimana non è stato al top fisicamente, per noi è un giocatore fondamentale, come lo sono gli altri giocatori offensivi della nostra squadra”. Già finito nel mirino di Atalanta, Empoli, Sassuolo ed Udinese, non è nemmeno da escludere la possibilità che il Frosinone tenti di rinnovare il prestito di Mulattieri in caso di promozione nel massimo campionato.

Diretta/ Atalanta Frosinone Primavera (risultato finale 1-2): vincono i ciociari!

Calciomercato Frosinone news, le parole di Angelozzi sull’obiettivo Forte

Il reparto avanzato sembra essere quello più chiacchierato per il Frosinone in queste settimane di calciomercato invernale. Interpellato da Sportitalia, il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi ha fatto il punto sul mercato dei ciociari commentando anche l’interesse per Francesco Forte del Benevento: “Stiamo facendo bene e va dato merito a Grosso, uomo di punta della nostra Area Tecnica. Quest’anno non mi aspettavo di trovarmi dove siamo ora visto che abbiamo una squadra molto giovane. Con Baez abbiamo già rinforzato la rosa, ma in settimana faremo qualcosina. Abbiamo parlato con l’allenatore e se c’è la possibilità di fare qualcosa la facciamo. Forte? Abbiamo parlato ma è un giocatore importante per il Benevento e non è un’operazione facile in questo momento. Abbiamo già degli attaccanti bravi e siamo contenti, vedremo se prendere un altro attaccante o qualcuno per rinforzare gli esterni”.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Frosinone Modena (risultato finale 2-1) video tv: Grosso inarrestabile!

© RIPRODUZIONE RISERVATA