DIRETTA COSENZA FROSINONE, TESTA A TESTA

In Serie B la diretta di Cosenza Frosinone è stata già giocata otto volte, anche se l’ultima risale a due stagioni fa, prima che i ciociari tornassero nel vertice del calcio italiano. In questi testa a testa ci concentreremo sui precedenti delle due squadre, cercando poi di capire chi tra le due formazioni ha o meno il favore del pronostico da un punto di vista storico. In queste otto volte, il Cosenza è riuscito ad imporsi solo in due occasioni, anche i pareggi si registrano in un ambo. Mentre invece se ci spostiamo sul lato della squadra ospite di oggi, le vittorie salgono a quattro.

Quindi il Frosinone vince questa rivalità, almeno per il momento. Ma ricordiamo che nell’ultima gara disputata dalle due squadre, il risultato ha sorriso ai calabresi con un 0-1 siglato al 95esimo da Brescianini, che all’epoca era in prestito proprio a Cosenza dal Frosinone. Adesso spostiamoci sul prossimo aggiornamento della diretta di Cosenza Frosinone, dove vedremo insieme le statistiche di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COSENZA FROSINONE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Cosenza Frosinone sarà necessario collegarsi ai canali di DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Avrete anche la possibilità di seguire il racconto del match attraverso la nostra diretta testuale che vi fornirà aggiornamenti costanti.

CALABRESI E CIOCIARI IN CAMPO PER LA SALVEZZA

Si chiude con la diretta Cosenza Frosinone il sabato delle sedicesima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 17,15 del 7 dicembre 2024. La partita metterà di fronte due squadre che non stanno brillando e si trovano nella zona “calda” della classifica.

Il Cosenza di Alvini sta attraversando un ottimo momento di forma e non perde una partita da sette giornate dopo aver pareggiato 2 a 2 in casa del Pisa con un eurogol di Fumagalli nel recupero. In ripresa anche il Frosinone di Greco che è finalmente riuscito a vincere e lo ha fatto in casa contro il Cesena nell’ultima giornata.

COSENZA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare nel vivo del match, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. Il Cosenza di Alvini andrà in campo con il suo 3-4-1-2 con Kourfalidis sulla trequarti a sostegno di Mazzocchi e Rizzo Pinna che saranno le due punte. Charlys e Kouan agiranno in mediana con Ciervo e Ricciardi sugli esterni e con il compito di aiutare Martino, Dalle Mura e Caporale nel compito di difendere la porta di Micai.

La stabilità del Frosinone di Greco si basa sul suo 3-5-2 con Cerofolini tra i pali e difeso da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. Oyono e Marchizza saranno i due esterni con Cichella in mediana sostenuto da Barcella e Begic che daranno sostegno all’attacco formato da Ambrosino e Canotto.

COSENZA FROSINONE, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Cosenza Frosinone andando ad utilizzare le proposte di Bet365. I padroni di casa sono favoriti e la loro vittoria è data a 2,20 contro il 3,40 per gli ospiti e il 3,10 per il pareggio X.