Calciomercato Inter News: nuovo nome per il post Frattesi

Il calciomercato Inter in questa finestra di mercato sarà limitato a coprire i buchi lasciati da eventuali cessioni, quella di Frattesi su tutti, ma nella prossima estati ci si aspettano numerosi cambiamenti, come ha dichiarato anche Beppe Marotta potrebbero esserci almeno 7 colpi in entrata per i nerazzurri. Se alcuni nomi non sono una novità, Bijol e Scalvini per rinforzare e ringiovanire la difesa, altri sono obiettivi che l’Inter ha iniziato a seguire nelle ultime settimane e che sembrano in linea con le notizie di mercato in uscita, si lavora quindi sul centrocampo dove se non già in questa nella prossima finestra Frattesi potrebbe lasciare.

Il nuovo nome del calciomercato Inter per sostituire la mezzala della nazionale italiana è quello di Maurits Kjaergaard, centrocampista danese classe 2003 di proprietà del Red Bull Salisburgo, con cui quest’anno ha disputato solo 6 partite, che può essere impiegato sia come regista davanti alla difesa che come mezzala, meno incursore rispetto a Frattesi e più di recupero del possesso, caratteristica che manca ai sostituti dell’Inter in questo momento. Il suo prezzo si aggira intorno ai 12 milioni ma potrebbe anche alzarsi dato che il Salisburgo non fa sconti e non svende i suoi gioielli.

Calciomercato Inter News: possibili cessioni e i loro sostituti

L’altro nome per il centrocampo per il futuro calciomercato Inter è quello di Petar Sucic, centrocampista croato nato nel 2003 che gioca nella Dinamo Zagabria dove viene considerato il nuovo Marcelo Brozovic. L’operazione che servirebbe all’Inter per poi acquistare Sucic sarebbe la cessione di Asllani che in questi anni non ha mai convinto come vice Calhanoglu e che nonostante il rinnovo di contratto potrebbe venire sacrificato per cercare di trovare un sostituto di livello per il turco. Sucic quest’anno ha disputato 12 partite e ha contribuito con 1 gol e 1 assist e viene valutato tra i 15 i 20 milioni.

L’altro ruolo dove il calciomercato Inter potrebbe intervenire è quello della fascia destra dove Denzel Dumfries sembra aver ritrovato la sua migliore forma mostrata nel primo anno in nerazzurro ma che allo stesso tempo è il più sacrificabile della rosa essendo stato pagato 14 milioni e ora sarebbe ceduto almeno per il doppio portando quindi una grossa plusvlenza. Il nome seguito per sostituire un’eventuale partenza dell’olandese è quello di Vanderson, 2001 esterno brasiliano del Monaco con caratteristiche molto simili a Dumfries, che in questa stagione in 13 partite ha collezionato 1 gol e 1 assist e che il club del principato valuta almeno 20 milioni.