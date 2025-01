CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCHE I NERAZZURRI SU RICCI

Sembra che il calciomercato Inter possa dare l’assalto a Samuele Ricci, così da aprire ad un vero duello di calciomercato con il Milan. Il regista della nazionale è stato brillante anche nel derby che il Torino ha pareggiato contro la Juventus: una prestazione che non ha fatto altro che confermare le qualità di un calciatore che è ormai destinato a lasciare i colori granata per affrontare un percorso in una big, come del resto è accaduto sei mesi fa ad Alessandro Buongiorno che ha legato il suo nome al Napoli. Per Ricci ad aver fatto i maggiori passi avanti è il Milan che, come raccontavamo anche poco tempo fa, sembrerebbe aver trovato la quadra per l’acquisto a giugno.

Tuttavia attenzione all’evoluzione del calciomercato Inter, che come noto sta perfezionando la cessione di Davide Frattesi alla Roma – salvo interventi dell’ultima ora delle rivali, che non mancano all’appello – e avrebbe individuato in Bryan Cristante il reale sostituto ma, qualora Piero Ausilio dovesse riuscire a farsi pagare una cifra vicina ai 45 milioni di euro richiesti, potrebbe dare l’immediato assalto a Ricci così da bruciare la concorrenza dei rossoneri, sarebbe sicuramente un interessante sgarbo di calciomercato ma naturalmente bisognerà vedere quello che succederà e se il Torino sia disposto a vendere subito il proprio gioiello.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NICOLUSSI CAVIGLIA IL NOME A SORPRESA

Un nome a sorpresa per il calciomercato Inter? Eccolo: quello di Hans Nicolussi Caviglia, che ha 24 anni e un passato importante nella Juventus, perché con la maglia bianconera ha fatto tutta la trafila delle giovanili arrivando anche all’esordio in prima squadra nella stagione in cui ha anche avuto l’avventura con la Under 23, era la Juventus di Massimiliano Allegri avviata verso la vittoria dell’ottavo di nove scudetti consecutivi. Nicolussi Caviglia ha avuto vari prestiti tra Serie B (Perugia e Sudtirol) e Serie A con la Salernitana, ha anche dovuto subire un grave infortunio e ora ha trovato ottima continuità con il Venezia.

Eusebio Di Francesco lo utilizza come regista basso di centrocampo: un ruolo che stuzzica l’Inter perché di fatto Nicolussi Caviglia ha avuto la stessa evoluzione di Hakan Calhanoglu, che tra l’altro è il giocatore che andrebbe a sostituire qualora il turco decidesse di lasciare i nerazzurri. L’ingaggio del calciatore del Venezia è appena 200 mila euro, e i lagunari hanno pagato 5 milioni il suo cartellino: a questo punto diventa davvero un colpo importante per quanto possa essere “minore”, però poi Nicolussi Caviglia nell’Inter potrebbe essere un elemento importante con una bella crescita sotto la guida di Simone Inzaghi, allora vedremo se ci sarà un affondo del calciomercato Inter.