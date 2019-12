CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: Llorente rinforzo nel valzer delle punte?

Il calciomercato dell’Inter in questa ormai prossima finestra di gennaio ruota attorno a delle priorità ben precise e una di esse è la ricerca di un attaccante che possa dare maggiore profondità alla rosa a disposizione di Antonio Conte. Che nell’ultima partita di campionato dell’anno contro il Genoa si è affidato al giovanissimo Esposito, ma che in estate aveva ben altri piani quando aveva richiesto a gran voce Edin Dzeko dalla Roma, dovendosi poi “accontentare” di Alexis Sanchez dal Manchester United. Il diavolo poi ci ha messo la coda con un grave infortunio in Nazionale che ha messo fuori causa il cileno e l’allenatore nerazzurro che si è ritrovato con gli uomini contati in alcune fasi dell’autunno. Un’emergenza che, con l’Europa League da affrontare contestualmente alle competizioni nazionali, Conte non vuole più affrontare. E in un valzer delle punte che si prospetta vorticoso in questo mercato invernale, a Milano sponda nerazzurra potrebbe arrivare un vecchio pallino di Conte. Si tratta di Fernando Llorente, accasatosi in estate al Napoli ma che nel caos partenopeo di questa prima metà della stagione non ha trovato tutto lo spazio che sperava. Gattuso è a caccia di una punta (Piatek del Milan?) e Llorente potrebbe lasciare Napoli per diventare una affidabile riserva del duo Lukaku-Lautaro Martinez.

CALCIOMERCATO INTER, VIDAL AI FERRI CORTI COL BARCA

Il calciomercato dell’Inter potrebbe comunque far registrare importanti arrivi a prescindere da Llorente e si tratta di nomi che fanno parte da un bel po’ della lista di Antonio Conte. Come quello di Arturo Vidal, che in questi giorni ha fatto capire in maniera più che chiara al Barcellona di voler lasciare la Catalogna per riabbracciare il tecnico con il quale ha vissuto grandi imprese con la maglia della Juventus. Vidal si è rivelato una preziosa alternativa per il tecnico Valverde nelle ultime partite e il Barcellona non vorrebbe lasciarlo partire per meno di 25 milioni di euro. Ma il cileno ha fatto capire ai Blaugrana di doversi avvicinare e non di poco ai 12 milioni offerti dell’Inter, considerando ormai la sua avventura nella Liga spagnola al capolinea. Come se non bastasse, Vidal secondo la stampa spagnola ha deciso di denunciare il Barcellona alla commissione mista della Liga e dell’assocalciatori spagnola per mancati pagamenti di alcuni bonus previsti dal suo contratto che hanno portato nella scorsa stagione a un mancato pagamento di 2,4 milioni di euro. Un gesto che sarebbe simbolico e farebbe capire come Vidal voglia tagliare i ponti e cercare di vestire la maglia nerazzurra il più velocemente possibile. Sarà una strategia vincente?

