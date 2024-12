DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: TERZA GIORNATA A BUDAPEST

Oggi giovedì 12 dicembre ci attende un altro pomeriggio di gare grazie alla diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, infatti siamo ormai alla terza giornata della rassegna iridata in piscina da 25 metri presso la Duna Arena di Budapest. Ormai abbiamo capito che questo è un evento di transizione per il nuoto: in verità è sempre così per i campionati in vasca corta, a maggior ragione lo è subito dopo le Olimpiadi e al termine di un anno “folle”, che aveva visto anche i Mondiali in vasca lunga a Doha nel mese di febbraio. La diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 può allora essere l’occasione per scoprire nuovi talenti, con la consapevolezza che l’Italia può ben figurare anche in assenza delle sue stelle più luminose.

L’obiettivo principale, al di là del numero di medaglie che otterremo alla fine della rassegna, sarà quello di confermare il ruolo da protagonisti, dopo anni ricchissimi di soddisfazioni culminati con i due ori olimpici di Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, entrambi assenti a Budapest. Oggi allora mettiamo in copertina soprattutto Alessandro Miressi, mentre non ci sarà Benedetta Pilato per i 100 rana al femminile, ma il programma sarà molto fitto e quindi c’è già una certezza: ci divertiremo parecchio con la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, ancora una volta con inizio alle ore 17.30 per quanto riguarda la sessione serale con semifinali e finali.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Ormai lo abbiamo ben capito, ma per chi magari volesse mettersi da oggi a seguire con attenzione la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 in tv da Budapest, ricordiamo che essa sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando). Questo significa che sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 tramite sito o app di Rai Play, certamente utili a molti in un pomeriggio lavorativo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2024 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: PROGRAMMA E FINALI DI OGGI

Adesso quindi possiamo scoprire che cosa ci offrirà il programma di oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 di Budapest per la terza giornata. Innanzitutto possiamo osservare che sarà il giorno delle gare “regine”, dal momento che i 100 sl assegneranno i titoli sia maschile sia femminile, con Miressi nostra punta. Una doppietta di altissimo livello ma non l’ultima: abbiamo già citato la purtroppo eliminata Benedetta Pilato, eccoci allora a ricordare che pure i 100 rana avranno oggi le finali, sia per gli uomini sia per le donne.

Le finali di oggi per la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 saranno in totale ben otto, dobbiamo infatti considerare anche i 200 farfalla, anche in questo caso sia al maschile sia al femminile, ed inoltre i 400 sl maschili e la staffetta 4×200 sl femminile. Infine, un accenno anche alle gare che oggi vivranno le semifinali e quindi poi assegneranno domani i loro titoli: parliamo dei 50 dorso sia maschili sia femminili e dei 100 misti, gara esclusiva del programma in vasca corta, anche in questo caso per entrambi i sessi.