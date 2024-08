Ancora un’amichevole per Thiago Motta, che ha giocato ieri la classica partitella in famiglia che da qualche anno si è spostata all’Allianz Stadiume e non più a Villar Perosa. Sul campo della propria casa, la Juventus è sembrata fare passi in avanti dal punto di vista del gioco offensivo ma servono ancora dei rinforzi e Giuntoli è già al lavoro per riuscire a dare al tecnico ciò che cerca. Come spiega La Gazzetta dello Sport, per il calciomercato Juventus sono principalmente due i nomi a questo punto del percorso di crescita: il primo porta in Portogallo, mentre il secondo a Firenze.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DUE NOMI PER LE FASCE

Al tecnico e alla dirigenza piacciono infatti Wenderson Galeno, brasiliano del Porto (e con passaporto portoghese) e Nico Gonzalez, talento argentino della Fiorentina che ha vinto poche settimane fa la Copa America. L’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di regalarli entrambi a Thiago Motta per coprire entrambe le fasce, destra e sinistra, magari inserendo qualche contropartita. Per i viola l’attaccante non è incedibile ma le richieste di Pradé sono chiare: servono almeno 35 milioni per farlo partire. Su di lui c’è anche l’Atalanta che ha già effettuato i primi rilievi di rito, tastando il terreno con la Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PER KOOPMEINERS GASP NON SI SCHIODA!

A proposito di Atalanta, Giuntoli continua anche ad attenzionare Koopmeiners, sogno bianconero ormai da qualche tempo: la Juventus lo valuta 45 milioni mentre l’Atalanta ne vorrebbe 60, e non sembra esserci intenzione di fare qualche passo avanti. La Dea, inoltre, non vorrebbe neppure che all’interno dell’operazione venissero inserite contropartite come Milik: nonostante questo, la Vecchia Signora è convinta che 50 milioni possano bastare, come spiega Tuttosport.