CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INTRIGO KOOPMEINERS

Per il calciomercato Juventus Teun Koopmeiners rimane l’obiettivo principale, nonostante la trattativa sia diventata ancora più complicata dopo il grave infortunio di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, che ha influenzato le strategie di mercato del club bergamasco. Attualmente, la situazione è bloccata sulla proposta di 45 milioni di euro presentata da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, per il centrocampista olandese classe 1998. Tuttavia, l’Atalanta ha respinto l’offerta, mantenendo la richiesta di 60 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle novità della trattativa riguarda l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che potrebbe spingere l’Atalanta a rivedere la propria posizione. Tuttavia, questo elemento sembra marginale, considerando che se Koopmeiners dovesse trasferirsi alla Juventus, firmerebbe probabilmente un contratto di 4 o 5 anni. A quel punto, una sua eventuale cessione avverrebbe a 30-31 anni, età in cui difficilmente la Juventus potrebbe realizzare una somma significativa, e quindi l’Atalanta trarrebbe poco beneficio da una percentuale sulla rivendita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NICO GONZALEZ SORPASSA ADEYEMI

Il calciomercato Juventus punta con decisione su Nico Gonzalez. L’allenatore Thiago Motta ha espressamente richiesto un rinforzo nel ruolo d’esterno d’attacco e l’attaccante della Fiorentina è uno dei principali obiettivi dei bianconeri. Anche se la Fiorentina non ha messo il giocatore ufficialmente sul mercato, è pronta a considerare offerte. È previsto un incontro tra la dirigenza e il giocatore, appena rientrato dalle vacanze, per discutere del futuro. Dopo tre anni in maglia viola, Gonzalez sembra aperto all’idea di un trasferimento a Torino.

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus, il primo nome era quello di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ma la richiesta di 40 milioni di euro da parte del club tedesco è stata considerata eccessiva. Inoltre, Adeyemi ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere al Dortmund. Con queste difficoltà, l’opzione Nico Gonzalez sta prendendo piede: la Fiorentina chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, senza possibilità di inserire contropartite, specialmente se si tratta di giocatori con ingaggi elevati come McKennie.