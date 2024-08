CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L’ATALANTA RIFIUTA L’OFFERTA PER KOOPMEINERS E GIUNTOLI PUNTA SU NICO GONZALEZ

In fase di stallo il calciomercato Juventus che ha da poco concluso le cessioni dei suoi under 23 ed è pronta all’assalto in entrata alla ricerca di calciatori di qualità in grado di completare la rosa di Thiago Motta. I bianconeri sono in continuo contatto con l’Atalanta per Koopmeiners ma la trattativa è più complicata del previsto con i bergamaschi che chiedono 60 milioni e non hanno intenzione di fare un passo indietro per chiudere la trattativa. Seguendo la situazione Koopmeiners, Giuntoli lavora su più tavoli in modo da avere diverse alternative per completare la rosa con le caratteristiche richieste dall’ex allenatore del Bologna.

A questo proposito rimangono vivi i nomi di Matt O’ Riley e Nico Gonzalez che sono le soluzioni alternative a Koopmeiners ed Adeyemi con i bianconeri che continuano la ricerca per un centrocampista di qualità ed un nuovo esterno in caso di addio di Federico Chiesa che è alla porta ma senza concrete offerte giunte al club piemontese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INTERESSE CONCRETO PER NICO GONZALEZ DELLA FIORENTINA

Secondo Gianluca Di Marzio, Nico Gonzalez rimane un nome in orbita Atalanta con i bergamaschi alla ricerca di un esterno offensivo da poter impiegare nei tre d’attacco impiegati nel modulo di Gasperini. L’idea del calciomercato Juventus è quella di mettere i bastoni tra le ruote all’Atalanta e provare a trovare un accordo per Nico Gonzalez che potrebbe essere il perfetto jolly offensivo per l’attacco di Thiago Motta.

L’argentino è valutato intorno ai 40 milioni dalla Fiorentina e potrebbe davvero lasciare Firenze per via del piano di Commisso di ridurre il monte ingaggi e puntare su nuovi calciatori giovani che possano formare la squadra di Raffaele Palladino per la prossima stagione e il futuro dei viola.

