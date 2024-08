CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOPO TODIBO ARRIVA IL SONDAGGIO PER JOSIP SUTALO DELL’AJAX

Sono ore di riflessione nel calciomercato Juventus con i bianconeri che hanno appena visto sfumare la trattativa per Jean-Clair Todibo e sono alla disperata ricerca di un nuovo difensore da poter affiancare a Bremer e Gatti. Dopo le cocenti delusioni con Riccardo Calafiori e Jean-Clair Todibo, Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un nuovo nome che possa accendere l’entusiasmo dei tifosi juventini e tornare utile a Thiago Motta nella gestione del reparto difensivo.

Calciomercato Juventus/ Nico Gonzalez apre ai bianconeri. Spunta anche Sterling (10 agosto 2024)

Il nuovo nome è quello del croato Josip Sutalo che è di proprietà dell’Ajax e si è messo in mostra ad Euro2024 giocando titolare nella difesa della sua nazionale di fianco a Marin Pongracic della Fiorentina. Il calciomercato Juventus ha sondato Josip Sutalo per capire la fattibilità dell’operazione e ha ricevuto una richiesta di circa 15 milioni di euro per acquistare il difensore della nazionale croata.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo, arriva la beffa. Ora avanti tutta su Nico Gonzalez (10 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DANIELE RUGANI PRONTO A FARE IL PERCORSO INVERSO

Nella trattativa per il nuovo difensore potrebbe tornare molto utile anche Daniele Rugani che è stato bocciato da Thiago Motta ed è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo anni trascorsi con la maglia della Juventus. Il difensore italiano è spesso stato una riserva di lusso per gli allenatori bianconeri che non gli hanno mai concesso il giusto minutaggio per un calciatore del suo talento e decisivo nei momenti più difficili della stagione.

L’idea dei bianconeri è quella di far fare il percorso inverso all’ex Empoli che era già stato richiesto dall’Ajax e potrebbe facilitare la trattativa per arrivare a Josip Sutalo senza dover spendere una grande quantità di denaro. Per adesso si parla solo di ipotesi ma la certezza è che il calciomercato Juventus vuole completare la rosa con un altro difensore e andrà alla ricerca fino alla fine del mercato.

Calciomercato Juventus/ Assalto a Nico Gonzalez. Todibo andrà al West Ham (9 agosto 2024)