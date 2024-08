CALCIOMERCATO JUVENTUS: GALENO AVANZA!

Il calciomercato della Juventus prosegue alla ricerca di nuovi affari. Sulla lista dei nomi che piacciono a Giuntoli c’è quello di Galeno, che potrebbe essere ceduto dal Porto: il club ha infatti bisogno di vendere per via del fair play finanziario della Uefa. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 60 milioni ma potrebbe essere ceduto per 30 milioni, come spiega Calciomercato.com. Nell’affare potrebbe rientrare anche Djalo per abbassare ulteriormente la cifra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CHIESA IN USCITA, DEVE TROVARE UNA SQUADRA

Federico Chiesa dovrà trovare una nuova sistemazione dopo essere finito ai margini del progetto di Thiago Motta. Se l’esterno non dovesse trovare la squadra che fa al caso suo, il rischio di rimanere un anno fuori rosa è concreto. Il calciomercato della Juventus continuerà dunque sia in entrata che in uscita e uno dei nomi di lusso che dovrà trovare un nuovo posizionamento è proprio quello dell’ex Fiorentina.

A inizio calciomercato la Roma sembrava intenzionata a portare il numero 7 della Juventus nella Capitale ma De Rossi ha fatto poi altre scelte, così come lo stesso Chiesa, che ha rifiutato la destinazione. La Juventus continua a chiedere 25 milioni di euro per l’esterno d’attacco, che piace anche all’Inter, che avrebbe già contattato anche il suo procuratore per avere informazioni in merito alla fattibilità dell’operazione. L’affare potrebbe andare in porto nel caso in cui si liberasse uno slot in attacco in casa Inter.